Dick Advocaat en Curaçao promoveren in de Nations League én plaatsen zich voor de Gold Cup

Curaçao was maandagnacht met 4-1 te sterk voor Saint Lucia. Het elftal van bondscoach Dick Advocaat eindigde daardoor als groepswinnaar in Groep B van de Nations League. Curaçao promoveert niet alleen in dat toernooi, maar mag zich ook direct opmaken voor de Gold Cup.

In de 27ste minuut brak Rotterdammer Gervane Kastaneer de ban. De clubloze aanvaller was er als de kippen bij om een voorzet van Jearl Margaritha achter doelman Vino Barclett te schieten: 1-0.

Lang kon Curaçao niet van die voorsprong genieten. Joshua Brenet slaagde er niet in om een lange bal van Saint Lucia weg te werken, waardoor Ryan Charles plotseling voor doelman Eloy Room stond. Van dichtbij faalde hij niet: 1-1.

Na een half uur spelen herstelde Kastaneer de voorsprong, toen hij een voorzet van Kenji Gorré bij de eerste paal wist binnen te tikken: 2-1. Tien minuten na rust kreeg Kastaneer de uitgelezen kans om zijn hattrick te verzilveren, maar zijn wilde poging ging hoog over het doel van Saint Lucia.

In de 72ste minuut kwam de beslissing er alsnog, via Groninger Juninho Bacuna. De 27-jarige middenvelder omspeelde Barclett, om vervolgens in een leeg doel binnen te schieten: 3-1. Ook het slotakkoord was voor Bacuna.

Na een razendsnelle omschakeling was Bacuna het eindstation, opnieuw op aangegeven van Margaritha: 4-1. Het feest barstte los in Willemstad, daar Advocaat en co liefst twee doelstellingen hebben behaald.

Curaçao promoveert als groepswinnaar naar Groep A van de CONCACAF Nations League. Daarnaast mag Advocaat zijn selectie klaarstomen voor de Gold Cup, die in de zomer van 2025 wordt georganiseerd in de Verenigde Staten.