DFB maakt bekend wie Duitsland succes moet brengen op EK in eigen land

Vrijdag, 22 september 2023 om 11:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:52

De Duitse voetbalbond heeft een opvolger gevonden voor Hansi Flick. Julian Nagelsmann is aangesteld als nieuwe bondscoach van die Mannschaft, zo is vrijdag bekendgemaakt. De naam van de 36-jarige oefenmeester zong al een tijdje rond en kan nu dus officieel aan zijn nieuwe klus beginnen. Nagelsmann werd eerder dit jaar verrassend ontslagen als trainer van Bayern München.

De keuze voor de nieuwe bondscoach was een belangrijke voor de DFB, daar Duitsland volgend jaar zelf gastheer is van het EK. Nagelsmann heeft een contract getekend tot 31 juli 2024. De Raad van Commissarissen stemde eerder al in met het voorstel om Nagelsmann tot nieuwe coach te bombarderen. De voormalig trainer van Bayern wordt de twaalfde bondscoach van de Duitsers.

Nagelsmann is bij met zijn aanstelling. "We hebben een EK in eigen land. Dat is iets bijzonders, iets dat slechts elke paar decennia gebeurt. Ik maak alles ondergeschikt aan het feit dat we een geweldig toernooi hebben in een geweldig land. Ik kan niet wachten om aan deze uitdaging te beginnen. Het optreden in Dortmund was het begin. Volgend jaar zullen we een hechte groep zijn."

Ook DFB-voorzitter Bernd Neuendorf is blij. “Het EK van volgend jaar is van enorm belang voor het voetbal in Duitsland als geheel. Wij zijn ervan overtuigd dat Julian Nagelsmann er als bondscoach voor zal zorgen dat het nationale team zijn fans inspireert en dat het EK ook een sportief succes wordt. Julian is een uitstekende coach die zijn nieuwe taak gemotiveerd tegemoet gaat. We zullen ons nu concentreren op het toernooi en Julian zo goed mogelijk ondersteunen."

Nagelsmann wordt dus de opvolger van de ontslagen Hansi Flick. Laatstgenoemde stond sinds de zomer van 2021 aan het roer bij de nationale ploeg, maar zijn dienstverband werd geen succes. Op het WK van 2022 in Qatar eindigde Duitsland als derde in de poule, achter Spanje en Japan. Het oefenduel van afgelopen interlandperiode tegen Japan, dat met 1-4 verloren ging, was de druppel die de emmer deed overlopen en resulteerde in zijn ontslag.