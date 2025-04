Deze opvallende statistiek laat zien hoe ontzettend belangrijk Jordan Henderson is voor Ajax

Jordan Henderson is dit seizoen van cruciaal belang voor Ajax. De Amsterdammers lieten hem daarom in de winter ook niet naar AS Monaco verkassen. Met de 34-jarige Engelsman als captain is de ploeg van Francesco Farioli nu onderweg naar de landstitel.

Dat Henderson een belangrijke speler is in het systeem van de Italiaanse trainer, blijkt wel uit het feit dat Ajax geen enkel competitieduel verloor waarin eerstgenoemde minuten maakte.

De Amsterdammers gingen tot dusver alleen ten onder tegen NAC Breda (2-1) en AZ (2-1), maar toen zat Henderson negentig minuten op de bank.

Dat zat de captain ook tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles (2-0). Henderson ontbrak tijdens de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (4-0) wegens een hamstringblessure.

De 83-voudig international van Engeland maakte in maart zijn rentree in de selectie van de nationale ploeg. Henderson maakte minuten tegen zowel Albanië (2-0) als Letland (3-0).

Of Henderson ook na de zomer bij Ajax blijft, valt nog te bezien. De rechtspoot heeft nog een contract tot medio 2026. De teller staat dit seizoen op veertig wedstrijden voor Ajax. Daarin maakte Henderson geen goals, maar gaf hij wel zes assists.

De ploeg van Farioli stevent af op de landstitel. Met nog zeven wedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong op nummer twee PSV negen punten.