Deze 11 Nederlanders kozen ervoor hun interlands namens Turkije te spelen

Zaterdagavond om 21:00 uur staat de kwartfinale van het EK tussen Nederland en Turkije op het programma. Ugur Yildirim is nog altijd de enige voetballer van Turkse komaf die het Nederlands elftal haalde. Andersom verdedigden liefst elf Nederlanders de kleuren van Ay-Yildizlilar, waarvan een duo nu actief is op het EK. Voetbalzone voorziet je in aanloop naar de cruciale strijd van zaterdag van een uitgebreid overzicht!

Ahmet Keloglu (1984)

Middenvelder Ahmet Keloglu groeide op in de Haagse Schilderswijk, maar vond zijn voetbalgeluk in Turkije. Na een transfer van ADO Den Haag naar Galatasaray volgde in 1984 zijn debuut in het Turkse elftal tijdens het WK-kwalificatieduel met Engeland, bij wie onder meer de legendarische Peter Shilton, Bryan Robson en John Barnes in de basis stonden.

“We verloren met 0-8. Een dag later werd de bondscoach ontslagen en was mijn interlandcarrière direct afgelopen. In Turkije was het toen gebruikelijk dat de bondscoach zijn selectie samenstelde uit voornamelijk jongens die bij hem in een goed daglicht stonden. Ik had die mazzel omdat ik met de coach had samengewerkt bij Galatasaray”, vertelde Keloglu in 2014 in gesprek met journalist Dave Grondel.

Mustafa Yücedag (1988-1990)

Negenvoudig Turks international Mustafa Yücedag groeide op in Zaandam en speelde als middenvelder voor onder meer Ajax, PEC Zwolle, Galatasaray en Fenerbahçe. Als speler van Sariyer debuteerde Yücedag in 1988 namens Turkije. Daar deelde hij de kleedkamer onder meer met Oguz Çetin, die nog altijd werkzaam is bij de Turkse voetbalbond. Op 18 februari 2020 overleed Yücedag op slechts 53-jarige leeftijd in Zaandam.

Baki Mercimek (2006)

Amsterdammer Baki Mercimek heeft net als Keloglu één cap namens Turkije achter zijn naam staan. De voormalig verdediger debuteerde in april 2006 onder Fatih Terim in een vriendschappelijk uitduel met Azerbeidzjan (1-1). In gesprek metblikte de oud-speler van onder meer Besiktas deze week vooruit op de clash in het Olympiastadion in Berlijn.

“Ik denk dat Turkije het lastig gaat krijgen met de snelheid van de Nederlandse aanvallers en de tactiek van Oranje om het initiatief in de wedstrijd te pakken. Ik vond Turkije tegen Oostenrijk te afwachtend en ze kwamen daardoor behoorlijk onder druk. Je kunt niet elke wedstrijd zo spelen”, aldus Mercimek, die geen duidelijke voorkeur heeft. “Ik hoop dat de beste doorgaat.”

Aykut Demir (2013)

Ruim zeven jaar later kreeg Mercimek pas een Nederlandse opvolger in het Turkse elftal. Terim gaf ook de in Bergen op Zoom geboren verdediger Aykut Demir een kans om zijn kunsten te vertonen in het rood-wit. De inmiddels 35-jarige mandekker, momenteel transfervrij, deed negentig minuten mee tijdens een oefenduel met Wit-Rusland (2-1 winst). Demir werd vervolgens nooit meer opgeroepen.

Oguzhan Özyakup (2013-2019)

Zaandammer Oguzhan Özyakup kan worden genoemd als meest succesvolle Nederlander in het Turkse elftal tot dusver. De 43-voudig international maakte zijn enige interlanddoelpunt uitgerekend tegen Oranje, toen de Turken in 2015 tijdens een EK-kwalificatieduel met liefst 3-0 te sterk waren. Tijdens het EK van 2016 werd hij de eerste Nederlandse Turk die Turkije vertegenwoordigde op een eindtoernooi.

Özyakup scoorde zijn enige interlandgoal uitgerekend tegen Nederland.

De 31-jarige Özyakup stond de afgelopen twee seizoenen onder contract bij Fortuna Sittard, maar is momenteel op zoek naar een nieuwe uitdaging. In Turkije is Özyakup een grote meneer en vooral geliefd bij de fans van Besiktas. In totaal speelde de middenvelder 308 officiële wedstrijden namens de Turkse topclub. Daarin was hij goed voor 34 assists en 62 doelpunten.

Deniz Türüç (2017-2022)

Vanaf 2017 kreeg Özyakup in de Turkse kleedkamer gezelschap van Enschedeër Deniz Türüç, die eveneens meerdere jeugdinterlands namens Nederland achter zijn naam had staan. Türüç (31) is nog steeds actief in de Süper Lig, maar lijkt momenteel wel uit beeld bij Turkije. De buitenspeler van Basaksehir was in twaalf interlands goed voor twee doelpunten en hetzelfde aantal assists.

In gesprek met journalist Leon ten Voorde van TC Tubantia geeft Türüç aan zaterdag te juichen voor zijn maatjes uit Turkije. “Ik geef Turkije een goede kans. Nederland was tegen Roemenië prima, maar daarvoor heeft Oranje nog niet echt veel indruk gemaakt. Dit Turkse elftal zit vol vechtlust en iedereen beseft dat ze geschiedenis kunnen schrijven.”

Ömer Bayram (2018-2020)

Bredanaar Ömer Bayram leverde NAC in 2012 liefst 350.000 euro op met zijn droomtransfer naar Turkije. Via Kayserispor en Akhisarspor belandde de inmiddels 32-jarige vleugelverdediger in augustus 2018 bij Galatasaray. Vanaf dan gaat het snel in de carrière van Bayram.

De linkspoot debuteert niet alleen in de Champions League, maar wordt ook opgeroepen voor Turkije. Uiteindelijk zal Bayram tien keer uitkomen voor de Maansterren. NAC overweegt hem komende zomer na twaalf jaar Turkije terug te halen naar het Rat Verlegh Stadion.

Orkun Kökçü (2020-heden)

Toen Orkun Kökçü als een van Feyenoords grootste parels in 2019 kenbaar maakte voor Turkije te gaan spelen, leverde hem dat behoorlijk wat kritiek op. Johan Derksen liet zich destijds hard uit over het besluit van de Haarlemmer. “Ik vind dat bijna een belediging ten opzichte van Nederland, dat hij voor Turkije kiest.”

Kadioglu en Kökçü spelen deze zomer hun eerste eindtoernooi namens Turkije.

“Als er iets aan de hand is met iemand met een dubbel paspoort dan roepen ze meteen in koor: 'Maar wij zijn Nederlands, we hebben een Nederlands paspoort.' En nu kan-ie wat voor Nederland betekenen en dan gaat hij naar Turkije. Nou, dat is een kutland”, oordeelde Derksen. Zijn uitspraken zorgden uiteindelijk voor een klein televisierelletje, waarna Derksen deze nuanceerde.

Hedendaags is de 23-jarige Kökçü al niet meer weg te denken uit het Turkse elftal, al had hij dit EK ook niet misstaan op het middenveld van Oranje. Zaterdag kan Kökçü het Nederlands elftal in ieder geval geen pijn doen: de 32-voudig international is geschorst voor de kwartfinale in Berlijn. De spelmaker van Benfica mist daardoor een confrontatie met boezemvrienden Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida.

Halil Dervisoglu (2021-heden)

De Rotterdamse aanvaller Halil Dervisoglu (24) heeft een uitstekend moyenne in dienst van Turkije. In zestien interlands was de rechtspoot goed voor zes doelpunten en drie assists, waarmee hij zich de meest scorende Nederlandse Turk namens het nationale elftal mag noemen. Dit EK is de contractspeler van Galatasaray echter niet van de partij: zijn laatste oproep dateert van augustus 2023.

Ferdi Kadioglu (2022-heden)

Wie wel gaat spelen tegen Oranje, is Arnhemmer Ferdi Kadioglu. De 24-jarige vleugelverdediger speelde meer dan vijftig jeugdinterlands namens Nederland, maar besloot in 2022 te switchen naar Turkije. Daar is de bij Fenerbahçe spelende Kadioglu een onbetwiste basisspeler met inmiddels negentien interlands achter zijn naam. Daarin was hij eenmaal trefzeker.

Voor de camera’s van de NOS gaf Kadioglu dinsdag aan uit te kijken naar het duel met zijn geboorteland. “Dit is geweldig, mijn eerste toernooi met Turkije en dan de kwartfinale bereiken. Het team heeft heel hard gevochten en veel energie erin gestopt. We zijn zo blij. Voor mij wordt het nu een heel speciale wedstrijd tegen Nederland. Dat wordt heel mooi.”

Oguz Aydin (2024-heden)

Begin juni debuteerde de laatste Nederlandse Turk als. De Haagse aanvaller Oguz Aydin (23), spelend voor Alanyaspor, kreeg tijdens een oefenduel met Italië (0-0) 45 minuten de kans om zich te laten zien. Tijdens zijn eerste interland wist Aydin geen plekje af te dwingen in de EK-selectie van bondscoach Vincenzo Montella, waardoor de aan Ajax gelinkte buitenspeler geen gevaar zal vormen voor het Nederlands elftal.

