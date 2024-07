Deze 20 Eredivisie-spelers zijn deze zomer transfervrij op te halen

Niet alle clubs in het Nederlandse betaald voetbal hebben deze zomer de mogelijkheid om met tonnen of miljoenen te smijten. Een transfervrije aankoop kan mogelijk uitkomst bieden. Voetbalzone zet 20 Eredivisie-spelers die sinds deze week zonder club zitten op een rij.

Mathew Ryan (AZ)

De afgelopen 1,5 jaar was Mathew Ryan eerste doelman bij AZ. De 32-jarige sluitpost kwam tot 64 officiële duels namens de Alkmaarders. Ryan zal een meer dan prima salaris hebben opgestreken, waardoor hij waarschijnlijk enkel voor clubs in de top van de Eredivisie haalbaar is als (reserve)doelman.

Joshua Brenet (FC Twente)

Joshua Brenet zit al sinds eind maart zonder club. Destijds werd zijn contract door FC Twente ontbonden, omdat hij tot een maand celstraf was veroordeeld wegens tweemaal rijden zonder geldig rijbewijs. Dat weerhield bondscoach Dick Advocaat er niet van om de rechtsback te laten debuteren voor Curaçao en de kans is groot dat Brenet ook snel een nieuwe club weet te vinden.

Hidde ter Avest (FC Utrecht)

Voor de 27-jarige Hidde ter Avest kwam er recent na drie seizoenen een einde aan zijn dienstverband bij FC Utrecht. De rechtsback speelde uiteindelijk 106 officiële duels in het shirt van de Domstedelingen. Het afgelopen seizoen kwam hij in 27 Eredivisie-wedstrijden in actie. Recent werd zijn naam al in de wandelgangen genoemd bij Heracles en PEC.

Shawn Adewoye (RKC Waalwijk)

De 24-jarige Shawn Adewoye was het afgelopen seizoen een vaste waarde bij RKC onder trainer Henk Fraser. De centrale verdediger kwam tot 29 competitieduels en liet hierin zien het niveau prima aan te kunnen. Naar verluidt hebben meerdere clubs uit de Eredivisie Adewoye momenteel op de korrel.

Syb van Ottele (sc Heerenveen)

Syb van Ottele nam onlangs na 3,5 jaar trouwe dienst afscheid van sc Heerenveen. De 22-jarige centrumverdediger, die het afgelopen seizoen schipperde tussen bank en basis, ontving tot zijn eigen teleurstelling geen nieuw contractaanbod. Tegenoverzei hij halverwege mei dat er in ieder geval genoeg interesse in zijn persoon is.

André Ramalho (PSV)

De deur voor André Ramalho staat bij PSV nog altijd op een kier, maar het lijkt aannemelijk dat de Braziliaanse centrumverdediger opteert voor een nieuw avontuur. Ramalho werd al meermaals gelinkt aan een terugkeer naar zijn thuisland. Het ligt ook niet voor de hand dat de 32-jarige mandekker een overgang naar een andere club uit de Eredivisie gaat maken, al zijn verrassingen nooit helemaal uit te sluiten.

Juriën Gaari (RKC Waalwijk)

Juriën Gaari zat het afgelopen seizoen bij RKC in hetzelfde schuitje als van Ottele in Friesland. De dertigjarige centrale verdediger was onder trainer Fraser ongeveer de helft van de Eredivisie-duels basisspeler, in de andere helft viel hij vaak in. Gaari kwam uiteindelijk 29 competitiewedstrijden in actie.meldde halverwege mei dat de international van Curaçao kan rekenen op serieuze belangstelling van PEC Zwolle.

Ar'jany Martha (Ajax)

In november 2023 verbaasde John van ‘t Schip vriend en vijand door Ar'jany Martha te laten debuteren in Ajax 1. Het twintigjarige talent werd verrassend gebruikt als linksback. Na enkele sterke eerste optredens, wist Martha zijn goede vorm niet door te trekken. Van ‘t Schip zette vervolgens een streep door zijn experiment, waardoor de jongeling weer genoegen moest nemen met speelminuten in de Amsterdamse beloftenploeg.linkte de transfervrije Ajacied recent al aan Auxerre, Villarreal en Monza.

Jetro Willems (Heracles Almelo)

Na een seizoen bij Heracles Almelo zal Jetro Willems, in tegenstelling tot Dijks bij Fortuna, wel op zoek moeten naar een nieuwe club. De Almelose Eredivisionist besloot eerder dit jaar de optie in het contract van de 22-voudig international van Oranje niet te lichten. Hij begon als basisspeler bij Heracles, maar kreeg in de laatste drie wedstrijden - net als in een aantal eerdere duels - geen speelminuten.

Mitchell Dijks (Fortuna Sittard)

De 31-jarige Mitchell Dijks was in zijn eerste seizoen bij Fortuna Sittard een belangrijke basiskracht onder trainer Danny Buijs. De linksback tekende in de zomer van 2023 slechts voor één jaar, waardoor hij momenteel transfervrij is. Buijs vertelde eind juni in gesprek metechter dat er een grote kans is dat Dijks langer bij Fortuna blijft.

Anas Tahiri (sc Heerenveen)

De afgelopen 2,5 jaar speelde Anas Tahiri in het shirt van sc Heerenveen. Het contract van de 29-jarige middenvelder werd deze zomer niet verlengd, en dus moet de Marokkaan op zoek naar een nieuwe club. Afgelopen winter was hij al dicht bij een overgang naar Heracles.meldde eind mei dat de Almeloërs weer in gesprek met Tahari zijn.

Thom Haye (sc Heerenveen)

Tahari is niet de enige middenvelder die gratis de deur uitloopt bij Heerenveen. Dat ook uitblinker Thom Haye geen transfersom heeft opgeleverd, wordt ongetwijfeld als een flinke domper beschouwd. Toch kozen de Friezen daar bewust voor. Haye had in winter graag de stap gemaakt naar het Italiaanse Como, dat later promoveerde naar de Serie A. De international van Indonesië werd echter aan zijn contract gehouden, waardoor hij nu zelf zijn sportieve toekomst kan bepalen.

Oguzhan Özyakup (Fortuna Sittard)

Twee seizoenen geleden kwam Oguzhan Özyakup met hoge verwachtingen naar Fortuna Sittard. Deze heeft hij alleen nooit helemaal waar weten te maken. De middenvelder bleef het afgelopen seizoen steken op 1.013 speelminuten, verdeeld over 22 duels en was daarin goed voor een goal en een assist. Hij kwakkelde ook met de nodige blessures. Eind mei werd duidelijk dat Fortuna met Özyakup sprak over een langer verblijf, maar vooralsnog hebben die gesprekken nog niets opgeleverd.

Dani de Wit (AZ)

De kans dat we Dani de Wit komend seizoen nog in de Eredivisie zien voetballen is niet heel groot. De aanvallende middenvelder liet recent in gesprek metweten open te staan voor een buitenlands avontuur.meldde vervolgens dat De Wit kan rekenen op interesse van het Duitse VfL Bochum en meerdere clubs uit de Serie A. Hij stond sinds 2019 onder contract bij AZ en speelde uiteindelijk 188 officiële duels voor de Alkmaarders. Daarin was hij goed voor 46 goals en 21 assists.

Younes Namli (PEC Zwolle)

Younes Namli heeft gedaan waar hij in de zomer van 2023 voor naar PEC kwam: de Zwollenaren helpen aan lijfsbehoud. Met zijn 4 doelpunten en 8 assists had de dertigjarige Deen uiteindelijk een belangrijk aandeel in het bereiken van de doelstelling. Namli wil nu nog een mooie stap maken. Binnen de Eredivisie kan hij een interessante optie zijn voor clubs als FC Twente, FC Utrecht en ook AZ.

Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord)

Enkele maanden geleden kreeg de dertigjarige Alireza Jahanbakhsh te horen dat Feyenoor de optie in zijn aflopende contract niet zou lichten. De Iraniër was zo nu en dan belangrijk met een doelpunt of een assist, maar een echte onbetwiste basisspeler werd hij in Rotterdam eigenlijk nooit. In tegenstelling tot veel spelers uit deze lijst, lijkt Jahanbakhsh voor veel clubs uit de Eredivisie onhaalbaar vanwege het salaris dat hij bij Feyenoord opstreek.

Sylla Sow (NEC)

Bij Go Ahead Eagles groeide Sylla Sow tijdens de eerste seizoenshelft van de afgelopen jaargang uit tot een ware supersub door vijf keer als invaller trefzeker te zijn. Het leverde hem in de winter een transfer naar NEC, de club van zijn geboortestad en waar hij zijn jeugdopleiding heeft doorlopen. In het shirt van de Nijmegenaren moest Sow ook veelvuldig genoegen nemen met een rol als invaller. Hij kan zich nu focussen op het vinden van een nieuwe club, omdat de optie in zijn contract niet werd gelicht.

Mats Seuntjens (RKC Waalwijk)

Al geruime tijd wordt Mats Seuntjens in verband gebracht met een transfer naar promovendus NAC Breda, maar van witte rook is nog altijd geen sprake. Het heeft er desondanks alle schijn van dat de aanvaller op korte termijn alsnog wordt gepresenteerd door. In 2012 debuteerde Seuntjens in het shirt van NAC in het betaald voetbal, waardoor op 32-jarige leeftijd nu de cirkel rond kan komen.

Othmane Boussaid (FC Utrecht)

FC Utrecht moet vrezen voor een definitief vertrek van Othmane Boussaid. De 24-jarige Belg is nu officieel transfervrij, al willen de Domstedelingen graag met hem door, er is Boussaid ook een nieuw contractaanbod gedaan.weet dat dat de creatieveling, die vorig seizoen goed was voor 4 goals en 3 assists, kan rekenen op interesse uit Spanje, Duitsland en het Midden-Oosten.

Iñigo Córdoba (Fortuna Sittard)

Het avontuur van de 27-jarige Iñigo Córdoba bij Fortuna Sittard is na twee jaar ten einde gekomen. De Spaanse linksbuiten was ook vorig seizoen altijd verzekerd van een plek in de basiself. Córdoba heeft aangegeven op zoek te gaan naar een nieuwe club. Hij speelde in het verleden al eens op huurbasis voor Go Ahead Eagles. Ligt de toekomst van Córdoba opnieuw in de Eredivisie?