Désiré Doué schiet Paris Saint-Germain in eigen huis naar dertiende landstitel

Paris Saint-Germain heeft zaterdag voor de dertiende keer de Franse landstitel gewonnen. De Parijzenaren zouden in eigen huis genoeg hebben aan een punt tegen Angers SCO, maar wonnen zelfs: 1-0. Désiré Doué maakte de enige goal.

Bijzonderheden:

De landstitel zat er al langere tijd aan te komen voor PSG. Voorafgaand aan zaterdag had de ploeg al 21 punten voorsprong op nummer twee AS Monaco, met nog 7 duels te gaan. Daardoor volstond een punt tegen nummer veertien Angers.

Een risico wilde PSG echter niet nemen in eigen huis. De ploeg domineerde het hele duel en kwam in de 55ste minuut op een 1-0 voorsprong. Doué benutte bij de tweede paal middels een volley op fraaie wijze een voorzet van Khvicha Kvaratskhelia.

Dat bleek genoeg voor de zege. Daarmee is PSG, dat dit seizoen slechts vijf competitieduels gelijkspeelde en geen enkele keer verloor, voor de dertiende keer de beste van Frankrijk. Elf van de laatste dertien seizoenen werden les Parisiens kampioen van Frankrijk; alleen in 2016/17 (AS Monaco) en 2020/21 (Lille OSC) niet.

Paris Saint-Germain - Angers SCO 1-0

55’ 1-0 Desiré Doué (assist: Khvicha Kvaratskhelia)