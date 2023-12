Derksen prijst Noa Vahle: â€˜Ze zet die man echt met de rug tegen de muurâ€™

Derksen prijst Noa Vahle: ‘Ze zet die man echt met de rug tegen de muur’

Donderdag, 7 december 2023 om 00:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:11

Johan Derksen geeft de hoop op dat de KNVB zich ooit sterk zal maken voor mensenrechtenkwesties. De analist stoort zich enorm aan de houding van de Nederlandse voetbalbond, die weigert om afstand te nemen van het voornemen van de FIFA om in 2034 het WK in Saudi-Arabië te houden. Derksen heeft in Vandaag Inside wel een compliment over voor verslaggever Noa Vahle, die Gijs de Jong van de KNVB kritisch bevraagt.

Vahle vraagt de secretaris-generaal van de KNVB of de Nederlandse bond het bid van Saudi-Arabië zal steunen. "Het hangt van het bid af, wat daarin staat", aldus De Jong. "Achter de schermen vragen we zeker aandacht voor de mensenrechtenkwestie."

Wilfred Genee reageert in de studio van Vandaag Inside cynisch. "Dus in het bid zou moeten staan: 'We doen geen executies meer, we hangen niemand meer op. Als mensen bij ons aan de grens komen schieten we ze niet meer dood... En homo's zijn welkom.'"

Derksen haalt uit naar de KNVB en de Oranje-internationals, die eerder al bekritiseerd werden vanwege de lauwe kritiek op het WK 2022 in Qatar. "Die spelers van het Nederlands elftal die hebben er schijt aan, al moeten ze in Noord-Korea spelen", verzucht Derksen.

"En zo'n Gijs de Jong interesseert het ook niets, want hij heeft die poen nodig van zo'n WK in Saudi-Arabië om de KNVB draaiende te houden. Normen bestaan helemaal niet. Ze hobbelen blind achter de FIFA aan." Genee heeft een advies voor de KNVB. "Zeg dat dan gewoon. Zeg gewoon: 'Wat er ook in het bid staat, we gaan het doen.'"

Vahle wijst De Jong fijntjes op een interview dat de secretaris-generaal van de KNVB een jaar eerder gaf. "Wij zouden een WK in Saudi-Arabië alleen kunnen steunen als de mensenrechtensituatie daar daadwerkelijk verbeterd is", zei De Jong eerder. "Maar de mensenrechten zijn natuurlijk niet bepaald verbeterd nu", constateert Vahle. "Wij wachten het bid af", is het enige dat De Jong daartegen inbrengt.

Derksen vindt dat Vahle een pluim verdient. "Die kleine Noa zet die man nu al met de rug tegen de muur, want er kwam geen fatsoenlijk antwoord uit. Dat is dan de grote baas van de KNVB... Die zegt eigenlijk, zonder die woorden te gebruiken: de hele mensenrechtenkwestie interesseert me geen reet."

Derksen zegt het vertrouwen in de KNVB op. "Ik heb helemaal geen hoop dat er ooit nog normen bij de KNVB of de spelers vandaan komen. Het gaat allemaal om geld."