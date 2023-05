Derksen onthult naam van trainer die er bij PSV ‘iets beter’ voorstaat dan Bosz

Maandag, 29 mei 2023 om 23:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:30

Johan Derksen weet maandagavond in Vandaag Inside te melden dat Phillip Cocu een streepje voor heeft bij de directie van PSV ten opzichte van Peter Bosz. De Eindhovense club zoekt een opvolger voor de onlangs opgestapte Ruud van Nistelrooij en volgens Derksen is Cocu een serieuze optie daarvoor. De momenteel bij Vitesse werkzame trainer was eerder enkele jaren als hoofdtrainer verbonden aan PSV en won in die periode drie landstitels.

"Bij PSV schijnen ze dus een beetje uitgekeken te zijn op jonge trainers die door beginnen na hun loopbaan, na Van Bommel en Van Nistelrooij", zo opent Derksen zijn betoog over de zoektocht van PSV naar een nieuwe sterke man. "En ze schijnen dus te kiezen tussen Bosz of Cocu. Maar ik had de indruk dat Cocu er iets beter voorstond in Eindhoven. Want het argument is dan dat hij ze drie keer kampioen heeft gemaakt." Presentator Wilfred Genee werpt op dat Bosz nu ook weer in beeld is bij Ajax.

"Bosz is nu wel weer in beeld bij Ajax had ik het idee. En wie moet je er anders naartoe halen, een Duitser?" Derksen haakt daar direct op in door kritische noten te kraken over de aanstelling van Sven Mislintat als nieuwe technisch directeur. "Die Duitse technisch directeur is een gevaar, want die heeft hele andere netwerken." Volgens René van der Gijp moet Ajax 'gewoon' een Nederlandse trainer aanstellen.

Cocu niet bezig met PSV

Cocu zelf is overigens niet bezig met een eventuele rentree bij PSV. "Uiteraard heb ik de ontwikkelingen bij PSV meegekregen”, zei de Vitesse-coach in aanloop naar het uitduel met Feyenoord van zondag. "Maar een rentree is is nu absoluut geen item. Volgens mij is PSV nog helemaal niet bezig met het aanstellen van de nieuwe trainer. Er staat met AZ een enorm belangrijke wedstrijd op de agenda. Daar zijn alle ogen op gericht. Bij mij is PSV geen punt. Ik zit hier, bij Vitesse."