Derksen en Van der Gijp oordelen keihard over geschorste Ajax-aanvoerder Henderson

Ajax verloor donderdag van Eintracht Frankfurt en moet volgende week alles op alles zetten om het Europa League-avontuur te verlengen. René van der Gijp en Johan Derksen bespreken een dag later de laatste stand van zaken bij de Amsterdamse club.

''Wij vinden iemand al snel een talent'', opent Van der Gijp in Vandaag Inside. ''En dan zie je dat talent van zeventien van Arsenal (Ethan Nwaneri, red.). En gisteren dat ventje van Eintracht Frankfurt, die linksbuiten. Die Fransman. Dat zijn echte talenten, die waren goed man!''

Van der Gijp doelt met zijn lofzang op Jean-Mattéo Bahoya, die donderdagavond op de linkerflank speelde bij Frankfurt in de met 1-2 gewonnen wedstrijd tegen Ajax in de achtste finale in de Europa League. De pas negentienjarige aanvaller uit Frankrijk staat inmiddels op 29 duels namens de Duitse club.

''En dan vinden wij iemand die op zijn achttiende invalt bij Ajax al snel.... We hebben het over dat Marokkaantje van Ajax, die is achttien. Maar die heb ik nog niet één keer zien spelen in het eerste.'' De analist verwijst daarmee waarschijnlijk naar Rayane Bounida, die al wel dertien minuten mocht invallen van Francesco Farioli in de hoofdmacht van Ajax.

Henderson

Presentator Wilfred Genee verlegt de aandacht naar Jordan Henderson, die geel pakte tegen Frankfurt en geschorst is voor de returnwedstrijd. ''We moeten toch niet gaan treuren dat Henderson niet meedoet?'', vindt Johan Derksen het geen gemis dat de Engelsman volgende week ontbreekt bij Ajax.

''We moeten eigenlijk de vlag uithangen'', voegt Van der Gijp daaraan toe. Hij geeft daarnaast zijn ongezouten mening over de rel rond de aanvoerdersband, die Henderson onlangs vlak voor Ajax - Galatasaray doorgaf aan Remko Pasveer vanwege alle heisa rondom een mogelijke overgang naar AS Monaco. Henderson deed dit om zo de pers niet te woord te hoeven staan.

''Kinderlijk om iemand vijf minuten voor een wedstrijd een aanvoerdersband te geven. Ook kinderlijk om het aan te nemen. Dan zeg je toch: 'Joh, donder op man. Doe dat ding zelf om'. Hij heeft tachtig interlands gespeeld voor Engeland'', foetert Van der Gijp.

Derksen zet zijn mening over Henderson nog eens kracht bij. ''Ik zie hem alleen maar obligate passjes geven en nooit een opening creëren. Aan zo'n speler heb je niks.''