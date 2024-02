Derksen: ‘Belachelijk dat Ajax het toestaat dat hij daar plotseling rondloopt’

Johan Derksen heeft weinig positieve woorden over voor Michael Valkanis. De Griekse coach is sinds de aanstelling van John van 't Schip bij Ajax assistent-trainer in Amsterdam, maar Derksen vindt het 'belachelijk' dat Valkanis bij Ajax 'rondloopt'.

Daags na de nederlaag die Ajax in Alkmaar tegen AZ leed (2-0) verbaast de oud-prof zich over het feit dat de Nederlandse media 'zo'n heisa maken van het feit dat Ajax heeft verloren'. "Dit Ajax kan van iedere normale tegenstander in de Eredivisie verliezen, daar moet je niet gek van opkijken."

"Ajax heeft een heel matig elftal", vervolgt Derksen, "en een schat van een trainer, die nergens waar hij gewerkt heeft ook maar één speler beter heeft gemaakt. Het is een trainer die afhankelijk is van de kwaliteit van zijn spelers."

Op maandag schreef Willem van Hanegem in zijn column namens het Algemeen Dagblad dat hij vermoed dat Valkanis een behoorlijke vinger in de pap heeft in de Johan Cruijff ArenA.

"Het is natuurlijk belachelijk dat Ajax het toestaat dat er zo'n Griek plotseling rondloopt daar", reageert Derksen op de suggestie van de Kromme. "Wat weet een Griek van het Nederlandse voetbal, van de Nederlandse voetbalcultuur, van de Ajax-cultuur en hoe je spelers opleidt?"

Presenator Wilfred Genee haalt gekscherend aan dat Ajax eerder een Duitse directeur (Sven Mislintat, red.) aanstelde die 'er alles van wist'. "En je ziet hoe het is afgelopen", reageert de Snor.

"Ze zijn nog tien jaar aan het reorganiseren voordat het oude Ajax weer terug is. En dat kost ook nog eens een godsvermogen", besluit Derksen.

