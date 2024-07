‘Depay ontvangt vier dagen na EK-uitschakeling interessante optie uit Italië’

Memphis Depay heeft de mogelijkheid om zijn carrière te vervolgen bij Como, zo meldt Tuttosport. De Nederlander wordt door zijn transfervrije status en bewezen diensten in het internationale topvoetbal gezien als welkome versterking voor de promovendus.

De interesse in Depay valt niet los te zien van de ontwikkelingen bij Como de laatste tijd. De club, waar Cesc Fabregas assistent-trainer is, zet deze zomer duidelijk in op de komst van een aantal grote namen.

Zo staat Raphaël Varane op het punt om de overstap te maken van Manchester United en vielen ook al de namen van Anthony Martial en doelmannen Pepe Reina en Pau López. Duidelijk is dat Fabregas zijn Spaanse netwerk aanwendt.

Depay zit zonder club sinds zijn vertrek bij Atlético Madrid en is om die reden een gewild doelwit. Voor de basisspeler van Oranje op het EK hoeft geen transfersom te worden neergelegd.

Wel strijkt Depay naar verluidt en riant salaris op. Tuttosport schrijft dat de aanvaller op dit moment niet overtuigd lijkt van het project en wil afwachten wat er nog meer op zijn pad komt.

Como wist zich al te verzekeren van de komst van Andrea Belotti en lijkt op korte termijn ook de beschikking te krijgen over Aberto Moreno. De voormalig linksback van Liverpool is bereid om het project van zijn vriend Fabregas te omarmen.

De absolute klapper moet echter worden gemaakt door Varane. De Franse verdediger heeft naar verluidt ingestemd met zijn transfer naar Italië en hoewel de laatste details nog moeten worden afgerond, lijkt niets de komst van de centrale verdediger nog in de weg te staan.

Andere opties

Italiaanse media wisten onlangs al te melden dat AC Milan en AS Roma op het vinkentouw zitten om Memphis in te lijven. De entourage van de Nederlander heeft echter laten weten dat de spits zo'n vijf miljoen euro per seizoen verlangt.

Dat salaris is de Italiaanse topclubs vooralsnog te gortig, waardoor de interesse voor nu bekoeld is. Wel is het mogelijk dat Milan en/of Roma later in de zomer terugkeert bij Memphis, die dan wel water bij de wijn lijkt te moeten doen om een overstap te realiseren.

