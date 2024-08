Depay heeft er naast Rayo Vallecano een fraaie optie bij in LaLiga

Memphis Depay staat er bijzonder goed op in Spanje. De Nederlander is na Rayo Vallecano ook op de radar verschenen bij Sevilla, zo meldt Relevo. Voorwaarde voor een mogelijke transfer is wel dat Lucas Ocampos eerst verkocht moet worden.

Depay zit sinds zijn vertrek bij Atlético Madrid zonder werkgever, maar lijkt niet te hoeven vrezen dat hij komend seizoen zonder club zit. De aanvaller staat er bij meerdere clubs goed op, waaronder twee in Spanje.

Waar Relevo eerder al melding maakte van de interesse van Rayo Vallecano, voegt het doorgaans goed geïnformeerde medium daar nu Sevilla aan toe. Sportief directeur Víctor Orta zou bijzonder gecharmeerd zijn van de Nederlander, zo klinkt het.

Mocht Depay oren hebben naar een stap naar Sevilla, dan zal hij even geduld moeten hebben. Ocampos dient wel eerst verkocht te worden. De Argentijn schermt met interesse uit Mexico, waar de markt nog geopend is.

Bovendien zal Depay zijn salariseisen naar beneden moeten bijstellen. In Spanje wordt echter verwacht dat dat geen obstakel hoeft te vormen, daar Depay naar verluidt al op de hoogte is onder welke voorwaarden hij kan tekenen.

Voor de centrumspits ligt een contract klaar voor één seizoen met de optie op een extra jaar. Het is niet bekend wat Depay, die bij Atlético Madrid vier à vijf miljoen euro per jaar opstreek, kan gaan verdienen in Andalusië.

Het eerste voorstel van Rayados, de club die Ocampos graag inlijft, was voor Sevilla te laag en werd naar de prullenbak verwezen. Verwacht wordt dat de Mexicanen in de komende 24 uur terugkomen met een verbeterde aanbieding.