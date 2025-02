De positie van Dennis te Kloese bij Feyenoord wordt meer en meer kwetsbaar, zo blijkt uit een uitgebreid artikel van het NRC, die daarover zo’n twintig betrokkenen spraken. Met name het vertrek van succestrainer Arne Slot heeft ervoor gezorgd dat Te Kloese al lange tijd niet meer zo ‘onaantastbaar’ is, waardoor hij steeds meer onder druk komt te staan.

“Door de commissarissen wordt er gemorreld aan de autoriteit van Te Kloese”, aldus het NRC, dat weet dat het uitlekken van het mogelijk ontslag van Brian Priske na de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München ‘het keerpunt voor de relaties binnen de club’ is geweest.

De algemeen en technisch directeur van Feyenoord was woedend. “De spanningen illustreren in welk complex krachtenveld Dennis te Kloese (50), sinds drie jaar directeur bij Feyenoord, moet opereren.” Na gesprekken van het NRC met betrokkenen, blijkt dat het vertrek van Slot negatieve gevolgen heeft gehad voor Te Kloese.

“Zonder zijn succestrainer is de lange tijd onaantastbare directeur opeens kwetsbaar. In snel tempo verliest hij zijn bestuurlijke grip op de club, blijkt uit de gesprekken. De mislukte samenwerking met Priske en het rommelige proces rond diens vertrek, hebben geleid tot een verstoorde relatie met commissarissen.”

Te Kloese staat er bij Feyenoord intern inmiddels om bekend dat hij vaak lang doet over het maken van beslissingen. Ook wordt hem verweten dat hij zich bij Feyenoord voornamelijk richt op de korte termijn. “Waar Feyenoord over vijf jaar precies wil staan is velen niet duidelijk.”

“Een andere irritatie die intern leeft is dat transfers niet altijd het gevolg zijn van een gestructureerd beslissingsproces. Waar dat in het eerste jaar van Te Kloese nog wel het geval is, verandert dat vanaf de zomer van 2023. En de transferperiodes, met name die van afgelopen zomer, verlopen tegen het einde chaotisch.”

“Beslissingen van Te Kloese laten lang op zich wachten, waar intern juist het streven is dat het besluitproces rond transfers snel en efficiënt verloopt. Bij de scoutingafdeling wordt soms met verbazing gereageerd als een speler voor een bepaalde positie niet haalbaar blijkt en het zomaar kan gebeuren dat een bod wordt gedaan op een speler met een ander profiel.”