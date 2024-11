Dennis te Kloese deelt opmerkelijk goed nieuws in aanloop naar Manchester City - Feyenoord

Santiago Gimenez lijkt mee te reizen met Feyenoord naar Manchester voor het Champions League-affiche met Manchester City, zo blijkt uit de woorden van Dennis te Kloese bij Goedemorgen Eredivisie. Ook Justin Bijlow is speelklaar voor het dinsdagse duel met the Citizens.

Bijlow keerde in de thuiswedstrijd tegen AZ (3-2 winst) begin november weer terug onder de lat bij Feyenoord. De Nederlandse goalie kreeg na twee blunders van Timon Wellenreuther tegen Ajax (0-2 verlies) de voorkeur, maar raakte op de training kort na het treffen met de Alkmaarders weer geblesseerd.

Zodoende verdedigde de Duitse sluitpost de palen bij de wedstrijden tegen Red Bull Salzburg (1-3 verlies), Almere City (1-4 winst) en afgelopen zaterdag, tegen sc Heerenveen (3-0). In Manchester kan Brian Priske echter weer opteren voor Bijlow.

Dat bevestigde de Deense trainer zaterdag zelf bij de NOS. "Bijlow traint deze week en reist mee naar Manchester", zei hij zonder in te willen gaan op de vraag wie het doel zal verdedigen. "Of hij gaat spelen of op de bank zit, weten we nog niet. Hij herstelt op de manier zoals wij verwachten."

Naast Bijlow lijkt ook Gimenez mee te vliegen naar Manchester. Dat valt althans af te leiden uit de woorden van Te Kloese bij Goedemorgen Eredivisie, het zondagse praatprogramma van ESPN.

"Wij hopen dat binnenkort ook weer te hebben", reageert Te Kloese op het spitsenluxeprobleem van PSV met Luuk de Jong en Ricardo Pepi. Hij doelt uiteraard op Gimenez en Ayase Ueda, het spitsentweetal dat al langere tijd in de lappenmand ligt bij Feyenoord.

De algemeen directeur wordt dan gevraagd wanneer hij Gimenez weer terug op het veld verwacht. "Ik denk dat hij heel graag zelf gisteren al een paar minuten had gemaakt", glimlacht Te Kloese, die de remmen erop moet zetten bij de Mexicaan.

"We moesten even het enthousiasme een beetje temperen, want hij is natuurlijk een tijdje weggeweest en we hebben nog een lang seizoen met veel wedstrijden. Maar ik denk dat hij dinsdag zeker wel bij de groep zal aansluiten." Dat is tamelijk opmerkelijk, daar de spits tegen sc Heerenveen nog niet tot de wedstrijdselectie behoorde.