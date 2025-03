Dennis Higler rent naar bank van Ajax en deelt rode kaart uit

Felipe Sánchez Mateos, assistent-trainer van Ajax-coach Francesco Farioli, is zondag met een rode kaart naar de tribune gestuurd. De Spanjaard reageerde woedend op een beslissing van arbiter Dennis Higler en kreeg daarop in korte tijd tweemaal geel.

Vlak voor rust kreeg AZ-speler Peer Koopmeiners geen gele kaart voor een overtreding op Mika Godts. De Ajax-bank schreeuwde om een gele kaart, maar Higler hield het bij een waarschuwing.

Sánchez Mateos met name reageerde woedend en kreeg snel een gele kaart van Higler. Sánchez Mateos was daarmee niet klaar en had ook een duidelijke boodschap voor vierde official Ingmar Oostrom.

De assistent ging zitten, maar moest daar snel vertrekken nadat hij zijn tweede gele kaart kreeg. De Spanjaard zocht vervolgens via de Ajax-bank zijn weg naar de tribune.

Direct nadat hij op de tribune terechtkwam, smeet de assistent-trainer een mapje naar de grond.