Definitief programma Eredivisie 2024/25 bekend: KNVB wijzigt datum van 6 wedstrijden

De KNVB heeft het definitieve programma voor komend Eredivisie-seizoen bekendgemaakt. Ten opzichte van het conceptprogramma dat vorige week bekend werd gemaakt, zijn er zeven wijzigingen doorgevoerd: zes wedstrijden zijn naar een andere datum verplaatst, en van één duel is het aanvangstijdstip aangepast.

Vorige week woensdag werd het conceptprogramma bekend, en daarna hadden clubs en gemeenten nog de tijd om een verzoek te doen om wijzigingen door te voeren. Daarbij gaat het dan met name om de aanvangstijden van de duels. Rondom de zeven onderstaande wedstrijden is daarom iets veranderd.

Almere City FC – AZ

Concept: zondag 11 augustus, 14:30 uur

Definitief: zaterdag 10 augustus, 20:00 uur

FC Utrecht - PEC Zwolle

Concept: zaterdag 10 augustus, 20:00 uur

Definitief: zondag 11 augustus 2024, 14:30 uur

Willem II - Sparta Rotterdam

Concept: vrijdag 30 augustus, 20:00 uur

Definitief: zaterdag 31 augustus, 21:00 uur

RKC Waalwijk – AZ

Concept: zaterdag 31 augustus, 16:30 uur

Definitief: vrijdag 30 augustus, 20:00 uur

Almere City FC - FC Groningen

Concept: zaterdag 31 augustus, 21:00 uur

Definitief: zaterdag 31 augustus, 16:30 uur

Almere City FC - Willem II

Concept: zaterdag 5 oktober, 16:30 uur

Definitief: vrijdag 4 oktober, 20:00 uur

NAC Breda - N.E.C.

Concept: vrijdag 4 oktober, 20:00 uur

Definitief: zaterdag 5 oktober, 20:00 uur

Ongewijzigd is de datum van de eerste wedstrijd van het seizoen: FC Groningen - NAC Breda, op vrijdag 9 augustus. De eerste keer dat Feyenoord en Ajax elkaar treffen is ‘gewoon’ op zondag 1 september. De Kuip is dan het decor van de eerste Klassieker van het seizoen. Twee maanden later is door de KNVB een Super Saturday ingepland met Feyenoord - AZ en Ajax - PSV.

Johan Cruijff Schaal

Het nieuwe seizoen begint traditiegetrouw met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Die gaat dit jaar tussen landskampioen PSV en bekerwinnaar Feyenoord. De 28ste editie wordt gespeeld op zondag 4 augustus en vindt plaats in Eindhoven.

Overzicht topwedstrijden:

Zondag 1 september: Feyenoord - AjaxZaterdag 19 oktober: AZ - PSVZaterdag 2 november: Feyenoord - AZZaterdag 2 november: Ajax - PSV6, 7 of 8 december: AZ - Ajax20, 21, of 22 december: PSV - Feyenoord10, 11 of 12 januari: PSV - AZ31 januari, 1 of 2 februari: Ajax - Feyenoord14, 15 of 16 maart: Ajax - AZ29 of 30 maart: PSV - Ajax4, 5 of 6 april: AZ - Feyenoord9, 10 of 11 mei: Feyenoord - PSV

Bekijk hier het volledige definitieve competitieprogramma Eredivisie 2024/25.

