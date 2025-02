De verwachtingen zijn heel hoog voor Robin van Persie bij Feyenoord: 'Met hem komt Arne Slot-voetbal weer terug'

Robin van Persie begint deze week aan zijn klus als hoofdtrainer van Feyenoord. Ooit maakte hij als speler furore in Rotterdam-Zuid en nu moet hij als trainer de hoge verwachtingen waarmaken.

Van Persie geldt in De Kuip als publiekslieveling en is de opvolger van de ontslagen Brian Priske. Van Persie erft een team dat geteisterd wordt door blessures en met FC Utrecht en AZ in de strijd om de o zo belangrijke derde plek is verwikkeld.

Die eindklassering geeft namelijk recht op een ticket voor de voorrondes van de Champions League en plaatsing voor het miljardenbal is financieel gezien een cruciaal aspect. In de editie van dit jaar moet Feyenoord in de achtste finales overigens zien af te rekenen met Inter.

Van Persie werd door Feyenoord losgeweekt bij sc Heerenveen. Valentijn Driessen vindt dat jammer, vertelt hij in een video-item van De Telegraaf. "Dat is tegenvallend, want ik dacht dat hij een man van zijn woord was", aldus de journalist.

"Nu laat je in feite je club in de steek, maar aan de andere kant: Heerenveen heeft hem ook geen strobreed in de weg gelegd", vervolgt de chef sport van de ochtendkrant. "Maar het is wel jammer voor Heerenveen, want hij heeft hen wel een boost gegeven met zijn persoonlijkheid en zijn manier van spelen."

De verwachtingen zijn dan ook hoog voor Van Persie in de havenstad. "Hoe hij tegen het voetbal aankijkt, dat is mij wel uit het hart gegrepen. Hij heeft een heel duidelijk plan en Feyenoord heeft daar heel erg behoefte aan."

"Hij legt de standaard heel hoog en Feyenoord is daar wel aan toe. Lukt het Feyenoord om zijn voetbalvisie tot uitdrukking te laten komen, dan kan je een Feyenoord verwachten wat we drie jaar onder Arne Slot hebben gezien", belooft Driessen.