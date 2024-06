De Telegraaf ziet ‘opvallend’ gegeven bij keuze Ronald Koeman voor aanvoerders Nederlands elftal

Het feit dat Memphis Depay niet expliciet tot derde aanvoerder van het Nederlands elftal is benoemd, heeft tot verbazing geleid bij De Telegraaf. De krant spreekt van een 'opvallend' gegeven, daar Memphis binnen de selectie als natuurlijke leider wordt gezien.

In de voorbereiding op de oefenduels tegen Canada en IJsland verklapte bondscoach Ronald Koeman de pikorde bij Oranje. "Virgil van Dijk is de eerste aanvoerder, Nathan Aké de tweede en Frenkie de Jong de derde."

Zowel Van Dijk, Aké als De Jong speelde niet tegen Canada, waardoor Daley Blind uiteindelijk de eer had om de band om zijn arm te dragen. "Als er een vierde captain moet worden aangewezen, dan is het degene die de meeste interlands heeft", legde Koeman uit.

Van De Jong werd onlangs bekend dat hij het toernooi moet missen wegens aanhoudende enkelklachten. Zodoende had Koeman kunnen kiezen voor een nieuwe, vaste derde aanvoerder, maar de keuzeheer heeft ervoor gekozen om dat niet te doen en Memphis te 'passeren', wat tot enige verbazing leidt bij De Telegraaf.

"Opvallend is dat de Liverpool-verdediger eerste captain is, Nathan Aké de aanvoerdersband draagt als Van Dijk niet (meer) in het veld staat en aanvoerder nummer drie degene binnen de lijnen is die de meeste interlands heeft gespeeld", schrijven Valentijn Driessen en Mike Verweij in een analytisch stuk over de persconferentie en de voorbereiding op de EK-opener.

"Memphis Depay wordt door veel jonge internationals als een leider zonder band aangeduid. Op de vraag waarom de ontzettend fit ogende basisklant Depay niet gewoon de derde speler in de pikorde is, sloot Koeman zich aan bij de jonkies. 'Ik hoef hem niet te overtuigen dat hij heel belangrijk is voor deze groep door hem een band om zijn arm te laten dragen.'”

Brobbey

sprak vrijdag met Brian Brobbey, die niet Van Dijk, maar Memphis aanwees op de vraag wie de 'leider' van Oranje is. “Natuurlijk is Virgil de aanvoerder en hij is een baas. Maar om hier Virgil te beantwoorden, was te makkelijk. Daarom zeg ik Memphis. Hij is onze captain zonder band, helpt me veel en praat vaak met me.”

“Memphis zette me tegen Canada alleen voor de keeper, maar ik miste. Dan stuurt hij me even later via WhatsApp een foto, waarna hij uitlegt wat ik in die situatie beter had kunnen doen. En hij wees me erop dat ik die bal alsnog had kunnen inschieten als ik sneller was opgestaan", aldus Brobbey, die wegens hamstringklachten zondag niet inzetbaar is tegen Polen.

