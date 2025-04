De Telegraaf noemt zeer opmerkelijke naam als mogelijke opvolger Farioli bij Ajax: 'Fans zullen daar niet blij mee zijn'

Ajax houdt er rekening mee dat Francesco Farioli na zijn zeer succesvolle debuutseizoen alweer zou kunnen vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Mike Verweij noemt in de podcast Kick-off van De Telegraaf een zeer opvallende naam als mogelijke opvolger van de Italiaan.

Farioli lijkt met Ajax op weg naar het landskampioenschap in de Eredivisie. De coach beschikt over een afkoopsom in zijn contract, waardoor hij in de zomer zou kunnen vertrekken bij Ajax. Er zou veel interesse zijn, met name vanuit Italië.

Ajax denkt daarom al na over een mogelijke nieuwe trainer en is volgens Verweij uitgekomen bij Marcel Keizer. De trainer was vanaf de zomer van 2017 een klein half jaar hoofdcoach van Ajax, maar werd al snel ontslagen en vervangen door Erik ten Hag.

"Farioli kan ook blijven, maar de naam van Marcel Keizer zingt nog altijd rond bij Ajax", zegt Verweij. "Ik weet dat Alex Kroes (technisch directeur, red.) heel erg gecharmeerd van hem is. Ik denk dat het echt wel een hele reële optie is om ooit weer de hoofdtrainer van Ajax te worden."

"Ik denk dat het wel heel gevoelig ligt bij de supporters, want hij is in de ogen van de supporters gewoon mislukt", vervolgt Verweij, die denkt dat Keizer veel last heeft gehad van de verdrietige situatie rondom Abdelhak Nouri. Het voormalig Ajax-talent kreeg vlak na de aanstelling van Keizer in juli 2017 een hartstilstand, met ernstig en blijvend hersenletsel tot gevolg.

"Geen enkele coach weet hoe je moet omgaan met leed zoals dat rond Nouri, dat staat ook in geen enkel cursusboekje", zegt Verweij. "Die man heeft een onmogelijke start gehad, maar is wel geprezen voor de manier waarop hij toen met de spelers omging, en hoe hij dat handelde."

Technisch directeur Marc Overmars zag het volgens Verweij nooit in Keizer zitten. "Keizer heeft nooit een echte kans gehad. Hij wilde een rechtsback, een linksback en een eigen assistent. Dat mocht allemaal niet van Overmars. Ten Hag kwam en die kreeg een rechtsback, een linksback en een eigen assistent, in de persoon van Alfred Schreuder."

"Ik denk niet dat het zo'n hele gekke keus zou zijn voor Ajax, alleen dan moet je wel de fans overtuigen", aldus Verweij.