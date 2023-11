De Telegraaf maakt rapport op: ‘Met enorme afstand de beste speler in Oranje’

Zondag, 19 november 2023 om 17:10 • Laatste update: 17:43

Stefan de Vrij heeft zich bij zijn rentree in de basis van het Nederlands elftal volledig bewezen, zo oordeelt rapporteur Arnold Mühren namens De Telegraaf. De oud-Oranje-international vindt het jammer dat Ronald Koeman tegen Ierland (1-0 winst) vasthield aan de behoudende formatie met slechts twee aanvallers. "De verdedigers werden nu de beste spelers, Stefan de Vrij krijgt van mij een acht", aldus Mühren.

"Met afstand was hij de beste speler", vervolgt de assistgever op het wonderdoelpunt van Marco van Basten in de gewonnen EK-finale van 1988. "De Vrij straalt rust uit, kiest voortreffelijk positie en dribbelt ook nog in op het middenveld."

De Vrij liet dat bijvoorbeeld zien bij het enige doelpunt in de wedstrijd, door om zijn tegenstander heen te dribbelen en met een goede inspeelpass vooruit te komen. Wout Weghorst kon wegdraaien rond de middenlijn en uiteindelijk met een knap schot in de korte kruising scoren.

Het was voor De Vrij al anderhalf jaar geleden dat hij in de basis stond in het Nederlands elftal. De 31-jarige verdediger van Internazionale zag al zijn concurrenten (Lutsharel Geertruida, Matthijs de Ligt en Jurriën Timber) de afgelopen tijd wegvallen met blessures en maakte volgens Mühren optimaal gebruik van zijn nieuwe kans.

"Voor iemand die al anderhalf jaar niet speelt bij Oranje is dat knap", aldus de Volendammer. "Je ziet dat hij ervaring heeft, in Italië voetbalt en dingen ziet voordat de situatie ontstaat. Daarbij had hij ook nog een assist."

Ronald Koeman krijgt een magere 6

Mühren is kritisch op de tactiek van Koeman. "Tegen een land als Ierland, de nummer 57 van de wereld, moet je gewoon 4-3-3 kunnen spelen. Zet de tegenstander onder druk."

Ergens begrijpt Mühren wel dat Koeman wil voortborduren op het systeem met drie centrumverdedigers. "Maar zo hoeft het niet tegen landen als Ierland, Gibraltar of Griekenland. Voor de rust speel je op eigen helft eigenlijk countervoetbal, dat is niet Nederland eigen."