De Telegraaf kiest slechts 1 speler van Ajax in Elftal van de Week: 'Wie blonk er nou echt uit?'

Arnold Mühren heeft afgelopen weekend meer genoten van Feyenoord dan van Ajax. Dat blijkt uit zijn Elftal van de Week, dat is gepubliceerd door De Telegraaf. Alleen Jordan Henderson heeft een plekje veroverd in het elftal van de voormalig Ajacied.

De Engelsman heeft indruk gemaakt op Mühren. “Jordan Henderson is de organisator bij Ajax, de leider op het veld die de lijnen uitzet. Die het sein geeft van druk zetten en als het nodig is, sprint hij achteruit tussen zijn twee centrale verdedigers in om te ondersteunen.”

Verder zag Mühren weinig uitblinkers bij Ajax tegen PSV (0-2 winst). “Wie blonk er nou écht uit bij Ajax? De winst bij PSV was, zoals vaker dit seizoen, echt een teamprestatie.”

“Henderson valt ook niet heel erg op, maar hij is heel erg nuttig in balbezit. Hij ziet diepte en geeft de bal aan de goede kleur”, besluit Mühren.

Feyenoord is deze week hofleverancier in het elftal van de ochtendkrant. Dávid Hancko, Anis Hadj-Moussa en Igor Paixão zijn allen geselecteerd door Mühren na de 3-2 zege op Go Ahead Eagles.

Voetbalzone selecteerde deze week liefst vier Ajacieden in het Elftal van de Week. Matheus, Lucas Rosa, Josip Sutalo en Davy Klaassen.

Het volledige elftal van Mühren: Jeroen Houwen (RKC Waalwijk); Gerrit Nauber (Go Ahead Eagles), Mike van der Hoorn (FC Utrecht), Dávid Hancko (Feyenoord), David Møller Wolfe (AZ Alkmaar); Brian De Keersmaecker (Heracles Almelo), Vito van Crooij (NEC Nijmegen), Jordan Henderson (Ajax); Anis Hadj-Moussa (Feyenoord), Jizz Hornkamp (Heracles Almelo), Igor Paixão (Feyenoord).