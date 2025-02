De Telegraaf heeft nieuws over Ihattaren: 'Er wordt flink aan hem getrokken door...'

Er wordt flink aan Mohamed Ihattaren getrokken door Marokko, zo beweert Mike Verweij in de Telegraaf-podcast Kick-off. ESPN meldde vrijdagochtend dat Ihattaren mogelijk bij de voorselectie van Jong Oranje zou zitten, later op de middag bleek dat niet het geval.

In een analyse over de Utrechter bracht journalist Thijs Zwagerman het nieuws. “Dat de KNVB Ihattaren recentelijk polste om voor Jong Oranje uit te komen, tekent het vertrouwen dat men in Zeist nog altijd in de RKC’er heeft. Voor Ihattaren is het een mooie beloning voor zijn opmars.”

“Zes jaar nadat door de KNVB bombastisch werd aangekondigd dat Ihattaren voor het Nederlands elftal koos, kan hij zo alsnog zijn opwachting in Oranje maken. Jong Oranje speelt komende zomer een EK en trainer Michael Reiziger wil graag dat Ihattaren dan tot zijn selectie behoort”, aldus Zwagerman.

Toen de voorselectie voor Jong Oranje later in de middag bekend werd gemaakt, leverde dat dan ook scheve gezichten op. Ihattaren zat niét bij de voorselectie en gaat dus ook geen deel uitmaken van de definitieve selectie van Reiziger.

“Er wordt vanuit Marokko ook heel erg aan hem getrokken”, begint Verweij volgens in de podcast. “Hij heeft ooit bewust voor het Nederlands elftal gekozen, maar als je hem hier niet bij zet, dan kan het zo zijn dat hij uiteindelijk nog voor Marokko gaat spelen.”

“Ik denk dat ze bij de KNVB, net als met Hakim Ziyech toentertijd, gewoon weer zitten te slapen”, gaat Verweij verder. “Ihattaren is bekeken bij Almere City - RKC Waalwijk, maar verder is er geen contact geweest.”

“Het zou een afgang zijn als hij voor Marokko kiest”, besluit Verweij. “Ja, tenzij je het niet in hem ziet zitten, dat kan ook nog natuurlijk”, reageert chef-voetbal Valentijn Driessen op de kwestie. “Als hij nu een uitnodiging krijgt van de a-selectie van Marokko en hij zegt nee, dan heeft hij de poppen aan het dansen in die gemeenschap”, besluit Driessen.