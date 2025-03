De Nederlandse kranten zijn overwegend positief over PSV, dat Arsenal woensdag in de Champions League op 2-2 hield. De media in eigen land constateren echter ook dat de ploeg van trainer Peter Bosz op één onderdeel de nodige steken laat vallen.

''Het duel in Londen was na de 1-7 thuisnederlaag van sportieve waarde ontdaan voor wat betreft het bereiken van de kwartfinales van de Champions League, maar met een 2-2 gelijkspel in het Emirates Stadium redde PSV wel nog een klein beetje het gezicht'', zag De Telegraaf PSV een goede wedstrijd afleveren in het Emirates Stadium.

De landelijke ochtendkrant is het meest lovend over de fans van PSV, die ondanks de vernedering van vorige week naar Noord-Londen waren afgereisd. ''Waar de PSV’ers op het veld een behoorlijke indruk maakten bij het afscheid van het Europese podium daar deden de 3000 meegereisde supporters dat zeker ook.''

''Ze maakten er in het vrij stille Emirates Stadium ondanks de dramatische totaalscore, die pijnlijk genoeg ook 90 minuten lang in beeld werd gebracht op de grote scoreborden, een Brabants feestje van op de tribune door voortdurend te zingen en te springen'', krijgt de PSV-aanhang een compliment voor de steun op Engelse bodem.

De Telegraaf stipt ook een kritiekpunt aan. De 1-0 voor Arsenal viel veel te makkelijk, zo luidt het oordeel. ''Raheem Sterling liep Tyrell Malacia voorbij alsof hij er niet stond en vond voor het doel Declan Rice, die alle vrijheid genoot van de PSV-verdedigers. Het betekende al de 39e tegengoal voor PSV in 17 wedstrijden dit kalenderjaar, wat nog maar eens aangeeft hoe groot de Eindhovense lekkage is.''

Het Algemeen Dagblad constateert eveneens dat PSV verdedigend soms erg kwetsbaar is. ''Ja, dat verdedigen. Het blijft toch echt een dingetje bij de formatie van Bosz. Als PSV de komende periode in de eredivisie nog wil meestrijden om de titel en niet in problemen wil komen bij een eventuele strijd om plek twee, is op dat gebied meer dan een tandje extra nodig.''

De Rotterdamse krant is niet alleen negatief en stipt een aantal lichtpuntjes aan in de voorhoede. ''Naast Couhaib Driouech liet ook Isaac Babadi zich in offensieve zin op een goede manier zien. Mogelijk geeft Bosz hen de komende weken daardoor wat meer speeltijd dan eerder dit seizoen.''

Volgens de Volkskrant was de stift van Driouech waar de 2-2 uitkwam het hoogtepunt van de avond. ''De stift ging pardoes over de zich uitstrekkende Arsenal-doelman David Raya heen in de zeventigste minuut. Even achteloos en technisch perfect uitgevoerd als Arsenal-icoon Dennis Bergkamp dat pleegde te doen.''

Er is ook lof voor de meegereisde PSV-aanhang. ''Ze zongen zelfs het hardst nadat Arsenal tweemaal de leiding nam, tot verbazing van de Arsenal-supporters'', maakten de supporters uit Eindhoven veel indruk in Noord-Londen.