De Roon maakt heerlijke goal bij zege Atalanta; Retegui nieuwe topscorer Serie A

Atalanta heeft zaterdagavond een belangrijke zege geboekt in de Serie A. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini zag Mateo Retegui een hattrick maken tegen zijn oude liefde Genoa, terwijl ook Ederson en Marten de Roon tot scoren kwamen namens la Dea: 5-1.Atalanta stijgt dankzij de zege naar de negende plaats, Genoa blijft achttiende.

Het duurde even voordat de eerste goal gemaakt werd, maar halverwege de eerste helft was het dan toch raak. Na een fraaie aanval over de linkerkant gaf Ademola Lookman scherp voor op Retegui, die de 1-0 binnengleed.

Vlak na rust sloeg de Italiaans international andermaal toe. Een afstandsschot van Ederson werd dusdanig slecht verwerkt door Genoa-doelman Pierluigi Gollini, dat Retegui alleen nog maar hoefde binnen te tikken: 2-0.

Na een uur was het de beurt aan Ederson zelf, en was Retegui de man van de assist. De spits legde terug op de Braziliaan, die Gollini volstrekt kansloos liet met een kanonskogel: 3-0.

Mario Pasalic liet na de 4-0 te maken door van dichtbij over te schieten, maar snel daarna viel de vierde treffer van de avond alsnog. Door een handsbal van Alessandro Vogliacco ging de bal op de stip en Retegui benutte de kans om zijn hattrick te maken. Met zijn zeven treffers staat Retegui voorlopig bovenaan de topscorerslijst, gevolgd door meerdere spelers met zes goals.

De laatste treffer van Atalanta kwam op naam van De Roon. De voormalig Spartaan kreeg wachtte bij een hoekschop af rond de zestien van Genoa, en kreeg de bal na matig uitverdedigen perfect voor zijn voeten. De Roon probeerde het met een volley en schoot heerlijk raak: 5-0.

Er viel wel een persoonlijk succesje te noteren bij Genoa. De pas zeventienjarige Jeff Ekhator werd bereikt in de zestien en schoot met een diagonaal schot raak. Het was betekende voor hem zijn eerste Serie A-treffer ooit: 5-1.