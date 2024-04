Aad de Mos: ‘PSV moet hem direct halen als vervanger van Joey Veerman’

Aad de Mos ziet in Dave Kwakman een goede opvolger van Joey Veerman bij PSV. Dat vertelt de oud-trainer in Aad en Rik, een video-item van het Eindhovens Dagblad. De negentienjarige Kwakman speelt bij AZ, maar maakt dit seizoen nog vooral minuten bij Jong AZ, in de Keuken Kampioen Divisie.

Veerman is dit seizoen van grote waarde voor PSV, en was ook afgelopen weekend tegen Vitesse (6-0 winst) weer belangrijk voor de Eindhovenaren. Dat zien ook De Mos en Rik Elfrink.

“Die speelt natuurlijk geweldig voetbal”, begint De Mos over ‘meneer Veerman’. “En dat dwingt hij ook zelf af. Als je Veerman analyseert vanaf de tribune, zie je altijd dat ene stapje naar voren of naar achteren, waardoor hij steeds weer opnieuw aanspeelbaar is.”

“Hij creëert ook zijn eigen ruimtes om een goede pass te kunnen geven”, gaat de voormalig trainer van PSV verder. “Het is een voetballer met gogme, en ik denk dat hij moeilijk te behouden is.”

Die verwachting deelt Elfrink. “Dat denk ik ook. Veerman is een totaalpakket geworden, kun je zeggen. Een kant-en-klaar-voetballer, die klaar is voor de volgende stap. Alleen misschien zegt hij zelf wel dat hij het zo goed heeft bij PSV, ook met z’n gezinnetje erbij, dat hij nog een jaartje wil blijven.”

“Ja, dat moet PSV bekijken”, reageert De Mos.” En als ze dan een opvolger zoeken, ga dan maar gelijk naar Alkmaar en haal die Kwakman maar op. Dan heb je weer een Volendammer, en die gaat het ook hier maken. Direct halen.”

Kwakman is een negentienjarige middenvelder, die tot dusver drie wedstrijden namens het eerste elftal van AZ speelde. Afgelopen weekend, tegen RKC Waalwijk (3-2 zege), maakte hij zijn basisdebuut nadat Jordy Clasie geblesseerd was afgehaakt in de warming-up. In de Keuken Kampioen Divisie kwam Kwakman dit seizoen tot 27 duels (één goal, vier assists).

