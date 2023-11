‘De Laurentiis is woedend na echec Napoli en gooit García op straat’

Zondag, 12 november 2023 om 18:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 02:39

Rudi García staat op het punt om ontslagen te worden als trainer van Napoli, zo verzekert La Gazzetta dello Sport zondag. De Franse trainer (59) staat naar verluidt komende week al niet meer op het trainingsveld van de regerend landskampioen. De beslissing van de clubleiding komt na de pijnlijke 0-1 nederlaag tegen Empoli van zondag.

Volgens bovengenoemde Italiaanse krant was voorzitter Aurelio De Laurentiis woedend tijdens en na afloop van de thuiswedstrijd van Napoli tegen Empoli. Hij zou zelfs tijdens de rust de kleedkamer zijn ingelopen om de spelers toe te spreken. Daarbij werd García opvallend genoeg overgeslagen, zo klinkt het vanuit Napels. De toespraak had geen effect, want Napoli ging onderuit tegen de laagvlieger.

De Laurentiis sprak ook na afloop van de wedstrijd met de coach uit Frankrijk. Wel gaf hij enkele directieleden de opdracht om naar Rome af te reizen voor crisisoverleg en een opvolger van García aan te stellen. In de Italiaanse media zijn de namen van Antonio Conte, Fabio Cannavaro, Igor Tudor en Walter Mazzarri al de revue gepasseerd.

Exit García

Volgens La Gazzetta dello Sport is het in ieder geval zeker dat García woensdag, als Napoli de training hervat, niet meer voor de groep staat. De oud-coach van onder meer AS Roma en Olympique Marseille kreeg in Napels de loodzware opdracht om Luciano Spalletti, die Napoli met spectaculair voetbal naar de eerste titel sinds 1990 loodste, op te volgen.

García kreeg vaak het verwijt dat Napoli onder zijn leiding saai en voorspelbaar voetbal speelde. Daarnaast waren de resultaten in de Serie A wisselvallig. Na de 0-1 nederlaag tegen Empoli is de achterstand op koploper Juventus opgelopen tot acht punten, terwijl er pas twaalf speelronden zijn afgewerkt.

De Laurentiis zei laatst al dat hij zou ingrijpen op het juiste moment en het lijkt er nu op dat de voorzitter definitief afscheid gaat nemen van García. De gevoelige nederlaag tegen Empoli is volgens diverse Italiaanse media de druppel voor de bevlogen president van I Partenopei.

De eventuele opvolger van de Franse trainer krijgt bij Napoli direct een loodzware opdracht mee. Na de aankomende interlandbreak volgen namelijk topwedstrijden in de Serie A tegen Atalanta, Internazionale en Juventus en een ontmoeting met Real Madrid in de Champions League.