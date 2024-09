De Lange wil eerste doelman van Olympique Marseille worden: 'De Zerbi zei...'

Voor Jeffrey de Lange was het een zomer om nooit meer te vergeten. De goalie verliet Go Ahead Eagles en tekende bij de Franse topclub Olympique Marseille. De doelman laat weten dat trainer Roberto De Zerbi een belangrijke rol speelde in zijn komst en hoopt snel op een kans onder de lat.

De Lange werd afgelopen zomer nadrukkelijk in verband gebracht met Ajax, maar het werd uiteindelijk Marseille. Bij die club staat sinds deze zomer De Zerbi aan het roer. De felbegeerde Italiaan opteerde na een uiterst succesvolle periode bij Brighton & Hove Albion opvallenderwijs voor een stap naar de Ligue 1.

“Hij wilde mij hoe dan ook hebben", blikt De Lange bij ESPN terug over de totstandkoming van zijn droomtransfer naar Zuid-Frankrijk. “De volgende dag was het rond en zat ik in het vliegtuig. Hij zei letterlijk: 'Jij bent het type keeper dat ik zoek, jij bent dat precies.'"

De Lange is lyrisch over zijn nieuwe trainer. “Zijn passie voor voetbal en zijn gedachten over voetbal... Ik geniet echt van zijn meetings. Hij heeft voor elke situatie een oplossing."

De Lange ondervindt bij Marseille concurrentie van een andere ex-Eredivisionist: Gerónimo Rulli. De Argentijnse ex-Ajacied is vooralsnog de nummer één onder de lat in Stade Vélodrome, maar De Lange sluit niet uit dat er een verandering gaat plaatsvinden in de pikorde.

“De Zerbi zei dat hij twee eerste keepers zou halen. Op dit moment wisselen we nog niet door, maar de trainer heeft niet uitgesloten dat dat nog gaat gebeuren."

De Lange merkt dat hij bij een ploeg met beduidend meer kwaliteit dan Go Ahead is terechtgekomen. Zo speelt hij bij L’OM samen met onder meer Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia, Amine Harit en Elye Wahi.

"Een aantal spelers is buitencategorie en dan merk je wel: dit is andere koek dan bij Go Ahead. Maar ik merk wel dat ik al vrij snel meekon", aldus De Lange.