De Jong neemt plaats van Pepi weer in bij PSV, ook Noa Lang start

Trainer Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk bekendgemaakt. Luuk de Jong krijgt de voorkeur boven Ricardo Pepi, terwijl ook Noa Lang op tijd fit is en start als linksbuiten. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Walter Benítez verdedigt het doel van PSV. De defensie van de Eindhovenaren bestaat uit Rick Karsdorp, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams.

Op het middenveld is Mauro Júnior de controleur van dienst. De Braziliaan vormt deze linie met Ismael Saibari en Malik Tillman. Guus Til begint op de bank.

Lang ontbrak zaterdag tegen FC Groningen in de wedstrijdselectie, maar start woensdag gewoon tegen Shakhtar. De Jong is fit genoeg en start ook, net als rechtsbuiten Johan Bakayoko. Pepi, die zaterdag nog een hattrick produceerde, moet het doen met een reserverol.

Bosz gaat met zijn PSV uiteraard voor de drie punten, maar is op zijn hoede voor de kwaliteiten van de Oekraïners. “Shakhtar Donetsk is een ploeg die wil voetballen, dat kun je al zien aan hun keeper, iemand die graag meevoetbalt”, is Bosz lovend over Dmytro Riznyk.

“Ze spelen veel korte combinaties, het snelle tikwerk. Dat deden ze zelfs in Londen en daarmee drongen ze Arsenal bij tijd en wijle echt terug. Eigenlijk vind ik dat zij daar heel ongelukkig en misschien wel onverdiend hebben verloren.”

Mede door de 1-0 nederlaag tegen Arsenal heeft Shakhtar vier punten uit zijn eerste vier duels overgehouden. PSV doet het met vijf uit vier een tikkeltje beter.

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Mauro Júnior, Saibari, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang

Opstelling Shakhtar Donetsk: Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Henrique; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Zubkov, Sikan, Kevin.