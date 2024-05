De 19-jarige van 100 miljoen die het middenveld van Man United moet hervormen

João Neves behoort pas anderhalf seizoen tot de hoofdmacht van Benfica, maar vanaf minuut één heeft de controleur zijn naar Chelsea vertrokken voorganger Enzo Fernández moeiteloos doen vergeten. Op zijn positie behoort Neves zelfs tot de besten van de Portugese competitie. Manchester United wordt al tijden genoemd, maar is de jongeling klaar voor een kans in de (sub)top van de Premier League?

“Ik denk serieus dat Casemiro nog maar drie wedstrijden op topniveau te spelen heeft. Hij kan niet meer op topniveau spelen. Hij moet stoppen en op een ander niveau verdergaan. Dit moet hij zichzelf niet aandoen. Hij is een te goede speler om zo'n prestatie neer te zetten en dan uitgelachen te worden door Crystal Palace. Casemiro moet de eer aan zichzelf houden.”

Met die genadeloze en ongekend harde woorden besprak Liverpool-legende en Premier League-analist Jamie Carragher het optreden van Manchester United-controleur Casemiro tegen Crystal Palace (4-0 verlies) begin mei. De voormalig sterkhouder van Real Madrid en het nationaal Braziliaans elftal kende een sterk debuutseizoen op Old Trafford, maar weet in de huidige jaargang absoluut niet te imponeren op Carragher en co. Hij kan het ‘topniveau’ niet meer aan, zo klinkt het.

Combineer de dalende trend in Casemiro’s prestaties met het gegeven dat Manchester United onder het nieuwe bewind van Jim Ratcliffe de selectie een aanzienlijke metamorfose wil laten ondergaan, en de conclusie over de toekomst van de Braziliaanse middenvelder is snel getrokken. De lens is uit de wagen voor hem bij Manchester United. Vanuit Saudi-Arabië zou er interesse zijn in de 32-jarige Casemiro.

Casemiro ligt dit seizoen nadrukkelijk onder vuur in Manchester.

Bij een metamorfose van een selectie horen ook nieuwe spelers. Zeggen wie de vermoedelijk vertrekkende Red Devil gaat vervangen, is kijken in een glazen bol. Al is er één verdedigende middenvelder die al maanden aan een overstap naar het rode gedeelte van Manchester wordt gelinkt: João Neves, het negentienjarige Portugese supertalent van Benfica. Al sinds de zomer van 2023 schrijven verschillende Engelse en Portugese media over de interesse van Manchester United in Neves en met het oog op de drukke aanstaande transferzomer van de (nu nog) werkgever van Erik ten Hag, is de kans dat the Mancunians daadwerkelijk gaan aankloppen in Lissabon toegenomen.

Met dank aan Schmidt

Van Neves, geboren in de vissersstad Tavira, wordt al op jonge leeftijd veel verwacht als voetballer. Als hij acht jaar oud is, speelt hij voor Casa Benfica Tavira, een vereniging waar Benfica de jongste talenten de kans geeft in de buurt van hun thuis te ontwikkelen. Vijf jaar later, op dertienjarige leeftijd, komt Neves voor het eerst in actie voor Benfica Onder 15.

As Águias weten dan al dat ze een potentiële topper te pakken hebben, zoals de roemruchte jeugdopleiding van Benfica dat zo vaak heeft. In december 2022, Neves is dan achttien lentes jong, maakt de middenvelder zijn debuut in de hoofdmacht. Roger Schmidt, het seizoen daarvoor nog PSV-trainer en bekend om de uitspraak ‘Give the cup today to them, to Ajax’, ziet in Neves een speler die op korte termijn klaar is voor een vaste rol in het eerste.

In zijn eerste seizoen met Benfica veroverde Neves meteen het Portugese kampioenschap.

Dat blijkt ook nodig, want in de winterse transferwindow van dat seizoen vertrekt Enzo Fernández voor 120 miljoen euro naar Chelsea en komt er een plekje vrij op Schmidts middenveld. Neves neemt vanaf dan de honneurs waar en in Lissabon hebben ze sindsdien geen moment achterom gekeken. Met de piepjonge controleur in de basis in de tweede seizoenshelft pakt Benfica de eerste landstitel in vier jaar tijd.

“Hij speelt met zoveel zelfvertrouwen, zoveel focus. Hij is heel goed onder druk, heel goed aan de bal, altijd beschikbaar en speelt met veel moed”, steekt Schmidt de loftrompet over zijn pupil. Inmiddels, anderhalf jaar na zijn debuut, behoort Neves tot het meubilaur van de huiskamer die Benfica heet. Het leverde de defensieve middenvelder reeds vijf interlands voor Portugal op. “In de komende tien jaar is hij een van de invloedrijkste spelers van Europa”, steekt Roberto Martínez, bondscoach van Os Navegadores, zijn verwachtingen bepaald niet onder stoelen of banken.

Op negentienjarige leeftijd heeft Neves al vijf keer het shirt van Portugal mogen dragen.

David wint graag van Goliath

Bij Benfica vormt Neves vrijwel wekelijks een controleursduo met Florentino Luís in de 4-2-3-1-formatie van Schmidt. Eerstgenoemde wordt met name geroemd aan zijn kwaliteiten aan de bal. Neves laat zich met regelmaat uitzakken tussen de twee centrale verdedigers, om vanaf daar de eerste fase van de opbouw te verzorgen. Op jonge leeftijd is hij al een van de beste dribbelaars van de Primeira Liga, zoals wordt gereflecteerd in zijn percentage succesvolle dribbels en zijn hoeveelheid, acties met de bal aan de voet die minstens vijf meter richting het vijandelijk doel afleggen.

Maar zijn kwaliteiten aan de bal nemen niks weg van hoe goed Neves is zonder het leer aan de voet. Ondanks zijn relatief kleine lengte - Neves is 1,74 meter hoog- en weinig bangmakende postuur, wint de Portugees veel meer duels dan dat hij verliest, zelfs als die duels in de lucht worden afgewerkt. Zijn sprongkracht en timing maken hem een meer dan waardige tegenstander in de kopduels, ook tegen aanzienlijk langere spelers.

Daarnaast kan Neves fungeren als frontman in het drukzetten. Het Benfica-jeugdproduct blinkt uit in het vastzetten van tegenstanders en kan, dankzij zijn goede tackle, zijn opponenten veelvuldig de bal ontfutselen. Bij voorkeur doet hij dat hoog op het veld, in de zogeheten final third, zodat de route naar het doel zo kort mogelijk is. Veel rendement is Neves (nog) niet toebedeeld, blijkt uit zijn vier doelpunten en drie assists in vijfenzeventig wedstrijden namens het eerste van Benfica.

Duur neusje

Gezien zijn leeftijd, de korte periode dat hij in de hoofdmacht speelt en zijn tot medio 2028 doorlopende contract, valt het nog te bezien of Benfica komende zomer mee gaat werken aan een transfer van Neves. Hij is het neusje van de zalm die Schmidts selectie is en waarom zou de Duitser dat neusje laten gaat? Zo graag als Schmidt ‘the cup’ aan Ajax wilde geven, zo graag wil hij Neves langer behouden.

En toch bestaat er een reële kans dat het toptalent komende zomer een transfer maakt. Neves’ contract beschikt namelijk over een gelimiteerde afkoopsom. Over de hoogte bestaat geen volledige duidelijkheid - Fabrizio Romano repte vorig jaar over een clausule van 120 miljoen euro, Manchester Evening News schreef deze maand nog over een bedrag van 100 miljoen euro - maar zeker is dat de afkoopsom bestaat. Dat biedt voor clubs als Manchester United een uitkomst.

Komende zomer neemt Ten Hag vermoedelijk afscheid van Casemiro en de gehuurde Sofyan Amrabat keert zo goed als zeker terug bij Fiorentina. Mason Mount kreeg dit seizoen somtijds de kans als een van de twee controleurs van Ten Hag, maar wist weinig tot niet te imponeren. Christian Eriksen en Scott McTominay zaten dit seizoen meer op de bank dan hen lief is. Het enige zekerheidje op de 6-positie bij Manchester United is sinds enige tijd Kobbie Mainoo, die na een indrukwekkende start inmiddels amper weg te denken is uit de basis van the Red Devils. Het betekent dat de voormalig Ajax-trainer een plekje over heeft voor een nieuwe verdedigende middenvelder.

Eén plus één is niet altijd twee en Neves kan zeker op belangstelling rekenen van meer - en waarschijnlijk momenteel succesvollere - clubs dan de nummer acht van de Premier League. Maar geen ploeg werd en wordt zo nadrukkelijk met de pupil van Schmidt in verband gebracht als Manchester United. Kijken of Neves wél het ‘topniveau’ heeft om niet uitgelachen te worden door Crystal Palace.

