De Graafschap-parel Önal maakt voor 1 miljoen euro stap omhoog naar Eredivisie

NEC heeft de strijd om de handtekening van Basar Önal gewonnen, zo melden bronnen rondom de club aan Voetbalzone. De negentienjarige aanvaller van De Graafschap kon ook rekenen op interesse van de Turkse topclubs Galatasaray en Besiktas, maar kiest dus voor een stap naar de Eredivisie.

De Nijmegenaren betalen circa één miljoen euro om Önal in te lijven. De verwachting is dat de jeugdinternational van Turkije dinsdag officieel wordt gepresenteerd door NEC.

Önal werd de afgelopen maanden ook gelinkt aan andere clubs uit de Eredivisie. Hij heeft zijn keuze nu echter laten vallen op de Nijmeegse club, die het afgelopen seizoen knap zesde eindigde in competitieverband en de finale van de TOTO KNVB Beker verloor van Feyenoord.

De dribbelaar zette zichzelf tijdens de vorige jaargang bij De Graafschap op de kaart met zijn productiviteit. In de Keuken Kampioen Divisie noteerde hij in 32 wedstrijden 9 goals en 6 assists.

In totaal speelde hij 83 duels in de hoofdmacht van de Superboeren. Daarin was Önal goed voor 19 doelpunten, 11 keer fungeerde hij als aangever.

NEC heeft zich intussen al flink geroerd op de transfermarkt. Önal wordt de vierde zomerse versterking voor trainer Rogier Meijer. Eerder verzekerden de Nijmegenaren zich al van de komst van Stijn van Gassel (Excelsior), Sami Ouaissa (Roda JC) en Luc Nieuwenhuijs (Vitesse).

