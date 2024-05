De EK-selectie van Turkije: dit zijn de spelers die kans maken

Volgende maand is het zover: het EK 2024 in Duitsland. De poule-indelingen zijn inmiddels bekend, het speelschema is af en dus is het nu aan de bondscoaches om knopen door te hakken. Welke 26 spelers nemen zij mee naar het eindtoernooi, en wie laten ze thuis? Dat wordt uiterlijk op 7 juni bekend, maar de komende periode zoomt Voetbalzone alvast in op de opties die de bondscoaches van de belangrijkste landen hebben. Met in deze editie: Turkije.

De Turken zijn wel weer eens toe aan een stunt op een eindtoernooi. Bijvoorbeeld zoals op het WK 2002 of het EK 2008, toen beide keren de halve finale werd bereikt. De laatste jaren verlopen echter minder soepel voor Turkije: op het EK in 2021 eindigde het land kansloos als laatste in de poule, terwijl Ay-Yildizlilar zich voor het WK 2022 niet eens wist te kwalificeren.

Komende zomer hebben de Turken genoeg redenen om te hopen dat het beter gaat. Ze werden winnaar van hun EK-kwalificatiepoule - boven Kroatië - en de tegenstanders die Turkije tegenkomt op het EK bieden ook kansen: Portugal, Tsjechië en Georgië.

Ondanks dat Turkije dus een prima EK-kwalificatie kende, werd bondscoach Stefan Kuntz in september vorig jaar ontslagen. Hij werd opgevolgd door Vincenzo Montella, voormalig trainer van onder meer AS Roma, AC Milan en Fiorentina. De prestaties van Turkije onder zijn leiding zijn wisselend: in november werd een oefeninterland tegen Duitsland gewonnen (2-3), maar eind maart ging Turkije hard onderuit tegen Oostenrijk: 6-1. Welke spelers neemt Montella komende zomer mee naar het EK in Duitsland, in de hoop op een nieuwe stunt op een eindtoernooi? Voetbalzone blikt vooruit.

Keepers

Fans van Turkije zullen er een paar jaar geleden niet aan getwijfeld hebben dat Ugurcan Çakir en Altay Bayindir de komende jaren de strijd met elkaar zouden aangaan voor een plaats onder de Turkse lat. Bayindir komt nu bij zijn club Manchester United echter nauwelijks aan keepen toe, terwijl Çakir de laatste jaren niet meer dezelfde uitstekende vorm als in het seizoen 2021/22 te pakken heeft gekregen.

Toch lijken beide doelmannen wel op een plek in de EK-selectie te mogen rekenen. De verwachting is dat Çakir zelfs de eerste keeper zal zijn komende zomer. De concurrentie, met onder meer de ervaren Mert Günok van Besiktas, is echter niet mals.

Opties: Altay Bayindir (Manchester United), Ugurcan Çakir (Trabzonspor), Mert Günok (Besiktas), Muhammed Sengezer (Basaksehir).

Ugurcan Çakir lijkt komende zomer de eerste keeper van Turkije te zijn.

Verdedigers

Ook in deze linie hebben niet alle spelers de verwachtingen die er een paar jaar geleden nog waren kunnen waarmaken. Denk bijvoorbeeld aan Çaglar Söyüncü, die tot de betere verdedigers van de Premier League behoorde, Merih Demiral, die bij Juventus onder meer Matthijs de Ligt uit de basis wist te houden, en Bundesliga-talent Ozan Kabak.

Kabak presteert momenteel nog steeds prima bij TSG Hoffenheim, maar de andere twee hebben het wat lastiger. Demiral speelt inmiddels bij het Saudi-Arabische Al-Ahli, terwijl Söyüncü dit seizoen geen vaste waarde wist te worden bij Atlético Madrid en nu verhuurd is aan Fenerbahçe.

Toch is nieuw talent in de verdediging alweer onderweg in Turkije, zoals Ajacied Ahmetcan Kaplan en Valencia-verdediger Cenk Özkacar. En ook op de vleugels hebben de Turken genoeg opties: niet alleen voormalig NEC’er Ferdi Kadioglu, maar ook Zeki Çelik en Mert Müldür.

Opties: Samet Akaydin (Panathinaikos), Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Zeki Çelik (AS Roma), Merih Demiral (Al-Ahli), Eren Elmali (Trabzonspor), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Mert Müldür (Fenerbahçe), Cenk Özkacar (Valencia), Çaglar Söyüncü (Fenerbahçe), Ridvan Yilmaz (Rangers).

De in Arnhem geboren Ferdi Kadioglu, hier in duel met Welshman Connor Roberts, doet het zowel bij Fenerbahçe als in het Turkse elftal goed als vleugelverdediger.

Middenvelders

Met 84 interlands is Inter-middenvelder Hakan Çalhanoglu de speler met de meeste interlands waar Montella een beroep op kan doen, en de verwachting is dan ook dat hij komende zomer gewoon op het middenveld plaats zal nemen. Dat zou ook wel eens kunnen gelden voor voormalig Feyenoorder Orkun Kökçü en Salih Özcan.

Een andere speler die op het middenveld zou kunnen starten is Ismail Yüksek. De speler van Fenerbahçe liep eind april tegen Besiktas een enkelblessure op, waardoor zijn seizoen al ten einde is. Toch is er goede hoop dat hij op tijd hersteld zal zijn voor het EK.

Toptalent Arda Güler beleeft, mede door blessureleed, een moeizaam eerste seizoen bij Real Madrid. Wel is de verwachting dat hij komende zomer gewoon mee mag naar Duitsland.

Opties: Kaan Ayhan (Galatasaray), Hakan Çalhanoglu (Inter), Arda Güler (Real Madid), Orkun Kökçü (Benfica), Abdülkadir Ömür (Hull City), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Can Uzun (FC Nürnberg), Ismail Yüksek (Fenerbahçe).

Arda Güler, hier in duel met voormalig PSV'er Phillipp Mwene, is hét toptalent van Turkije.

Aanvallers

Burak Yilmaz, de topspits die in de herfst van zijn carrière ook nog voor Fortuna Sittard speelde, is inmiddels gestopt. Daarom is het tijd om op te staan voor andere Turkse spitsen. Een voorbeeld daarvan is Enes Ünal, die we in Nederland nog kennen van NAC Breda en FC Twente. Momenteel wordt de 33-voudig international door Getafe verhuurd aan AFC Bournemouth.

Op de vleugels maken Kenan Yildiz en Kerem Aktürkoglu goede kans om te starten. Toch hebben zij flinke concurrentie: onder meer van Cengiz Ünder, Yusuf Yazici, Irfan Can Kahveci en Yunus Akgün. De in Den Haag geboren Oguz Aydin zat in maart voor het eerst bij de selectie, en mag daardoor ook nog blijven hopen om komende zomer mee te gaan.

Opties: Yunus Akgün (Leicester City), Kerem Aktürkoglu (Galatasaray), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Oguz Aydin (Alanyaspor), Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Semih Kiliçsoy (Besiktas), Yusuf Sari (Adana Demirspor), Cenk Tosun (Besiktas), Enes Ünal (AFC Bournemouth), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Yazici (Lille OSC), Kenan Yildiz (Juventus).

Staat voormalig Eredivisionist Enes Ünal komende zomer in de basis in Duitsland?

Vermoedelijke opstelling

De verwachting is dat Montella zal gaan kiezen voor een 4-2-3-1-formatie, waarbij Çakir dus onder de lat mag plaatsnemen. Kuntz koos vorig jaar nog voor Günok, maar onder Montella lijkt de Trabzonspor-goalie zeker van een basisplaats.

Bardakci heeft de laatste paar interlands indruk gemaakt, en dat wordt mogelijk beloond met een basisplaats. Het zou goed kunnen dat hij het hart van de verdediging vormt met Demiral. Ook Kadioglu mag hopen op een plek in de basiself, net als rechtsback Çelik.

Op het middenveld zal Çalhanoglu sowieso spelen. Özcan kan naast hem staan, maar als Yüksek op tijd hersteld is van zijn blessure zou hij de voorkeur kunnen krijgen boven de middenvelder van Borussia Dortmund.

Naast de eerdergenoemde Kadioglu mogen nog twee andere voormalig Eredivisionisten hopen op een basisplaats: Kökçü en Ünal. Eerstgenoemde moet dan wel de voorkeur krijgen boven Güler. Ondertussen maken Yilzir en Aktürkoglu goede kans om op de vleugels te starten.

Vermoedelijke EK-opstelling Turkije: Çakir; Çelik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yüksek, Çalhanoglu; Yildiz, Kökçü, Aktürkoglu; Ünal.

Belangrijke afwezigen

Op dit moment zijn er geen kanshebbers voor de Turkse selectie die het EK (dreigen te) missen. Montella zal hopen dat dit de komende weken zo blijft, zodat hij alle belangrijke spelers mee kan nemen.