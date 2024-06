De Bruyne staat open voor transfer naar Saudi-Arabië: ‘Ongelooflijke bedragen’

Kevin De Bruyne zou openstaan voor een transfer naar Saudi-Arabië in de toekomst. Dat zegt de 32-jarige ster van Manchester City in gesprek met Het Laatste Nieuws. De Bruyne wijst vooral naar het financiële plaatje. “Als ik daar twee jaar ga spelen, zou ik een ongelooflijk bedrag kunnen verdienen."

De Belg speelt inmiddels al negen jaar bij Manchester City, dat in de zomer van 2015 liefst 76 miljoen euro betaalde aan VfL Wolfsburg om hem daar los te weken. De Bruyne, die zo’n beetje alles heeft gewonnen wat er te winnen valt bij the Citizens, ligt nog tot volgend jaar zomer vast in het Etihad Stadium. Mochten de Engelsen nog iets aan hem willen verdienen, dan moet De Bruyne deze zomer verkocht worden.

“Ik heb nog één jaar contract, dus moet ik stilstaan bij wat er kan gebeuren”, begint de spelmaker. Veel spelers kiezen er in de laatste fase van hun carrière steeds vaker voor om over te stappen naar Saudi-Arabië. De Bruyne sluit zo’n stap zeker niet uit. “Op mijn leeftijd moet je voor alles openstaan. Je praat over ongelooflijke bedragen in wat misschien het einde van mijn carrière zal zijn.”

“Als ik daar twee jaar ga spelen, zou ik een ongelooflijk bedrag kunnen verdienen. Daarvoor heb ik vijftien jaar moeten voetballen. Misschien kom ik zelfs nog niet aan dat bedrag. Dan moet je toch eens stilstaan bij wat dat daarna kan betekenen. Op dit moment heb ik daar nog niet over hoeven nadenken.”

De Bruyne maakt zich momenteel met België op voor het EK in Duitsland. De spelmaker van Manchester City, die eind juni 33 wordt, staat inmiddels op 99 interlands namens de Rode Duivels.

De ploeg van bondscoach Domenico Tedesco neemt het woensdagavond in een oefenduel op tegen Montenegro. Luxemburg zal zaterdag de laatste tegenstander zijn voordat het EK in Duitsland begint. De Belgen nemen het in de groepsfase op tegen Slowakije, Roemenië en Oekraïne.

