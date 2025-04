Davy Klaassen: 'Voor een club als Ajax is dat heel belangrijk'

Davy Klaassen wil de 4-0 nederlaag tegen FC Utrecht zo snel mogelijk achter zich laten. ''In de laatste weken moeten we er staan. Na zondag willen we weer een goede wedstrijd laten zien'', aldus de strijdbare middenvelder van koploper Ajax in een interview met Ajax TV.

''Verliezen met 4-0, dat hoort niet'', verzucht de ervaren middenvelder op het clubkanaal van de Amsterdammers. ''Maar er is een verschil tussen 4-0 verliezen en niks te vertellen hebben en ons duel in Utrecht.''

''Dat maakt het misschien wel zuurder omdat je goed begint en moet scoren. Die wedstrijden zitten er wel eens tussen. Het is teleurstellend, maar we moeten ons niet de wijs laten brengen'', geeft de optimistisch gestemde Klaassen mee aan zijn teamgenoten bij Ajax.

Klaassen richt de blik vanaf nu volledig op Sparta Rotterdam, zondag de tegenstander op eigen veld. ''Die is weer belangrijk. Het zijn de laatste weken en dan moeten we er staan, zeker na zondag. Sparta zit er goed in en het wordt geen makkie.''

Bij winst op de Rotterdammers is Ajax verzekerd van weer een jaar in de Champions League. ''Voor een club als Ajax is dat heel belangrijk want dat is het hoogste podium'', erkent Klaassen het belang van drie punten tegen Sparta.

''We gaan door hoe we het hele seizoen al bezig zijn: wedstrijd voor wedstrijd. Daardoor staan we in deze positie en dat is de beste manier om er te blijven. Niet veel mensen hadden het verwacht, maar dit is uiteindelijk wel waarvoor ik ben teruggekomen'', doelt de middenvelder op het naderende kampioenschap, de 37ste in de clubhistorie van Ajax.

Klaassen zag dit seizoen echt een eenheid ontstaan bij Ajax. ''Iedereen komt aan bod en iedereen is belangrijk. Bij ons is dat echt zo en dat merk je in de groep. Zelf probeer ik altijd een voorbeeld te zijn en de leiding te nemen. En buiten dat moet je goed voetballen. Te beginnen zondag.''