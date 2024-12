David Neres toont klasse en staat aan de basis van zwaarbevochten zege Napoli

Napoli heeft zaterdag gedaan wat het moest doen met het oog op de bovenste plaatsen in de Serie A. De ploeg van trainer Antonio Conte had het lastig tegen Udinese, maar trok desondanks aan het langste eind: 1-3. Na de openingstreffer van Florian Thauvin herstelde Napoli zich via treffers van Romelu Lukaku, Lautaro Giannetti (eigen goal) en André-Frank Zambo Anguissa. Napoli is nu twee punten verwijderd van koploper Atalanta.

Bij Udinese stonden er liefst drie voormalig Eredivisie-spelers aan de aftrap met Jurgen Ekkelenkamp, Kingsley Ehizibue en Lorenzo Lucca. Bij Napoli één: David Neres. De Braziliaan vormde de voorhoede met Lukaku en Matteo Politano. Neres kreeg een basisplaats bij afwezigheid van de geblesseerde Kvicha Kvaratskhelia.

Napoli was de betere ploeg in de eerste helft in Udine, waar Neres tot tweemaal toe in kansrijke positie werd bereikt. De vleugelspeler zag zijn eerste poging, op aangeven van Giovanni Di Lorenzo, net naast vliegen. Bij zijn tweede moment veroverde hij de bal van Ehizibue, om na een dribbel tegen de buitenkant van de paal te schieten.

Het bleke dure missers van Neres, want twee minuten later kreeg Udinese een strafschop. Jordan Zemura schoot de bal tegen de hand van ex-Ajacied Stanislav Lobotka aan, genoeg voor de arbiter om naar de stip te wijzen. Thauvin zag zijn strafschop gekeerd worden, maar de rebound was vervolgens wel een prooi voor de Fransman: 1-0.

Toch kwam het nog goed voor Napoli, dat vijf minuten na rust op gelijke hoogte kwam. Scott McTominay zag de ruimte bij Lukaku en bediende de Belg met een vlijmscherpe steekpass. Lukaku ontdeed zich van zijn directe tegenstander en rondde met links af in de korte hoek: 1-1.

Napoli had met de vroege gelijkmaker na rust wat het wilde, maar genoeg om op twee punten van Atalanta te komen was het nog niet. Daarvoor moest het winnen, en dat gebeurde uiteindelijk ook. Neres zette een schitterende dribbel in en net toen hij de bal dreigde te verliezen, kreeg hij die met een gelukje terug voor zijn voeten. Neres haalde uit en zag zijn inzet via Giannetti in het net verdwijnen: 1-2.

De ban was definitief gebroken en de 1-3 die vlak daarna volgende kwam niet als een verrassing. Na een knappe, snelle combinatie op het middenveld stuurde invaller Giovanni Simeone collega Zambo-Anguissa diep. De Kameroener sprintte richting doel en rondde koelbloedig af: 1-3.