Dávid Hancko is niet blij met berichtgeving De Telegraaf: ‘Het klopt niet’

Dávid Hancko is niet blij met de berichtgeving in Nederlandse media rond zijn mogelijke transfer naar Atlético Madrid. Er werd gesuggereerd dat de Spaanse club Hancko ‘gek’ zou willen maken met een torenhoog salaris om een breuk met Feyenoord te forceren, maar die berichtgeving klopt niet, zo vertelt de verdediger in gesprek met ESPN>/i>.

Na afloop van de gewonnen strijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal vraagt verslaggever Hans Kraay junior Hancko naar zijn nabije toekomstplannen. De verdediger steekt niet onder stoelen of banken dat hij een transfer wel zou zien zitten, maar hij wil wél duidelijk maken het niet eens te zijn met berichtgeving in de Nederlandse media.

“Het kwam in de media dat mijn hoofd op hol geslagen zou zijn vanwege salaris of wat dan ook, maar dat is niet helemaal waar en ik stoorde me aan die berichtgeving”, zegt Hancko, die nog tot medio 2028 vastligt in De Kuip. “Ik heb hier bij Feyenoord al een uitstekend contract, zeker sinds de laatste verlenging. Het gaat mij niet om het geld en ik hou er niet van dat ze mij dol willen draaien met geld.”

“Tuurlijk begrijp ik Te Kloese dat hij probeert een zo hoog mogelijke transfersom over te houden aan de deal, maar daar heb ik niets mee te maken. We hebben erover gesproken. Ik kan boos of teleurgesteld zijn en met dingen gaan gooien, maar zo ben ik niet. Ik hou van Feyenoord en ik doe mijn uiterste best voor deze club.”

“Natuurlijk is het geen straf als ik bij Feyenoord blijf”, besluit Hancko. “Zoals ik zeg, ik hou van de club en in de afgelopen twee jaar heb ik alles gewonnen wat ik praktisch kon winnen. Toen ik hier kwam had ik niet verwacht dat ik in twee jaar al alle Nederlandse prijzen zou pakken.”

Mogelijk doelt Hancko op uitspraken van Marcel van der Kraan, die afgelopen vrijdag in de podcast Kick-Off van De Telegraaf suggereerde dat Atlético bezig is met een klassiek transferspel.

De club zou een torenhoog salaris bieden om vervolgens met een veel te laag bod aan te kloppen bij Feyenoord. Op die manier zou Hancko zelf bij Feyenoord aansturen op een transfer, maar dat is niet waar volgens de Slowaak.