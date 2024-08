David de Gea heeft jaar na vertrek bij Manchester United eindelijk een nieuwe club gevonden

David de Gea keert na een jaar van afwezigheid terug onder in de lat in het topvoetbal. De 33-jarige keeper heeft een akkoord bereikt met Fiorentina, zo meldt Fabrizio Romano. "Here we go", zo kondigt de Italiaanse journalist de transfer op karakteristieke wijze aan.

De Gea gaat bij Fiorentina tekenen voor een jaar. Er wordt een optie voor een extra seizoen in het contract opgenomen. De medische keuring moet nog wel plaatsvinden.

Het is ruim een jaar geleden dat De Gea voor het laatst een wedstrijd keepte namens Manchester United, toen hij in de FA Cup-finale ten onder ging tegen Manchester City. Even overwoog hij om met pensioen te gaan.

Vijf maanden na zijn vertrek bij United besefte De Gea echter dat hij het voetbal miste. Hij bleef om fiscale redenen wonen in Manchester en ging trainen met keeperstrainer Richard Hartis, die hij kende uit zijn tijd op Old Trafford.

De Gea keepte in totaal 545 wedstrijden in het shirt van United en won met de club onder meer de FA Cup, Europa League en de Premier League. In zijn laatste seizoen won hij voor de tweede keer de Premier League Golden Glove voor Beste Doelman. 190 keer hield De Gea zijn doel schoon.

Het contract van De Gea liep vorig jaar zomer ten einde bij United. Beide partijen waren maanden in onderhandeling over een nieuw contract, maar een akkoord werd niet bereikt. Daarmee kwam er een einde aan een twaalf jaar durend huwelijk.

De Gea speelde in zijn carrière 45 keer voor het Spaanse elftal, voor het laatst in 2020.