Danny Makkelie ziet voormalig speler van Ajax hands maken, maar geeft toch géén strafschop

Een opvallend moment vrijdagavond in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Roemenië en Bosnië-Herzegovina (0-1). Het thuisland schreeuwde kort na rust om een strafschop na een handsbal, maar scheidsrechter Danny Makkelie weigerde uiteindelijk om de bal op de stip te leggen.

Voormalig Ajax-middenvelder Benjamin Tahirovic, sinds enige tijd actief voor het Deense Bröndby IF, wilde een indraaiende voorzet van Ianis Hagi schijnbaar wegkoppen, maar kreeg daarbij de bal ongelukkig op zijn rechterhand. Makkelie leek direct een strafschop te geven aan Roemenië, maar werd al snel naar het scherm geroepen door VAR Rob Dieperink.

Makkelie bestuurde langs de zijlijn aandachtig de vermeende handsbal van Tahirovic en kwam tot de conclusie: geen strafschop, ondanks de overduidelijke handsbal van de voormalig Ajacied en zijn oorspronkelijke beslissing om een penalty te geven.

De teleurgestelde en hevig protesterende Roemenen moesten het doen met een inworp, en niet met een grote kans om de vroeg verkregen 0-1 achterstand weg te poetsen.

Bosnië-Herzegovina was na een kwartier spelen in de National Arena van Boekarest aan de leiding gekomen. Amin Gigovic, middenvelder van het Duitse Holstein Kiel, bleek uiteindelijk de matchwinner te zijn voor het bezoekende land.

De discussie over wel of geen hands in het strafschopgebied wordt al langer gevoerd, ook in Nederland. Makkelie pleitte in januari in Studio Voetbal nog uitgebreid over het aanpassen van de regels bij hands, omdat die volgens de arbiter niet altijd makkelijk toe te passen zijn.

Makkelie kwam hiermee omdat hij een week eerder een veelbesproken strafschop aan PSV had gegeven, nadat AZ'er Ruben van Bommel van dichtbij de bal op zijn arm had gekregen. Luuk de Jong redde vervolgens vanaf de strafschopstip een punt voor PSV: 2-2.