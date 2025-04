Danny Buijs zit aanstaande zaterdag gewoon op de bank bij Fortuna Sittard - Feyenoord

Danny Buijs is vrijdagochtend vrijgesproken door de onafhankelijke tuchtcommissie. De trainer van Fortuna Sittard hing een wedstrijd schorsing boven het hoofd na zijn uitspraken over arbiter Ingmar Oostrom, maar ging succesvol in beroep.

Na afloop van Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam (0-3) liet Buijs zich nogal hard uit over scheidsrechter Oostrom. Buijs gaf onder meer aan ‘kippenvel’ te krijgen van de houding van de arbiter, en dat bedoelde hij niet in positieve zin.

“Gewoon zijn hele presentatie, z’n houding. We staan erover te praten, en ik krijg gewoon kippenvel. Echt. En ik ben ook af en toe niet goed, en dan mogen ze wat zeggen en ook een keer een kaart geven. Maar die houding… Ik krijg gewoon echt kippenvel over m’n hele lichaam”, aldus Buijs in gesprek met ESPN.

“En dit doet niet alleen wat met mij. Er zitten er nog heel veel in die kleedkamer. Wij gaan ook wel eens te ver, en dan mag dat gecorrigeerd worden. Maar het gaat om de presentatie en de houding, en daar zit in de scheidsrechterswereld wel een heel groot verschil in.”

Buijs reisde donderdag zelf af naar Zeist om tegen de schorsing in te gaan. “Je probeert zo eerlijk en oprecht mogelijk antwoord te geven op wat je ziet”, zo werd zijn uitleg geciteerd door Voetbal International. “Soms positief, soms minder positief. Op dat moment kreeg ik oprecht kippenvel. Wilde ik ook laten zien, maar ik had een dikke trui aan en een winterjas. Voor ik mijn huid kon laten zien, was het interview alweer verder.”

“Waar het om gaat is: als je niet meer je mening kunt geven voor een camera, wat toch gevraagd wordt door het publiek, en je niet eens kunt zeggen dat je kippenvel krijgt; dan kunnen we daar beter niet meer gaan staan, want dan wordt het een soort toneelspel.”

Zijn argumenten waren genoeg om de KNVB te doen beslissen om Buijs niet te schorsen voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Daarom zit de trainer van Fortuna Sittard aanstaande zaterdag gewoon op de bank. Het duel in Limburg begint om 16:30 uur.