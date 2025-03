Danny Buijs kookt van binnen: 'Die houding en presentatie... Ik krijg gewoon kippenvel'

Danny Buijs heeft na afloop van Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam (0-3) geen goed woord over voor scheidsrechter Ingmar Oostrom. “Die houding… Ik krijg echt kippenvel over m’n hele lichaam”, aldus de trainer van de Limburgers bij ESPN.

Fortuna ging zaterdagavond hard onderuit in eigen huis. Door doelpunten van Shunsuke Mito (tweemaal) en Gjivai Zechiël was de eindstand 0-3. Vlak voor tijd zag Fortuna ook nog een goal van Bojan Radulovic worden afgekeurd, omdat er een handsbal aan vooraf was gegaan.

Tijdens de wedstrijd wond Buijs zich een aantal keer zichtbaar op over scheidsrechter Oostrom. Op een gegeven moment gaf de arbiter ook een gele kaart aan de Fortuna-trainer.

Die irritatie van Buijs richting de scheidsrechter wordt na afloop van de wedstrijd ook aangehaald door verslaggever Leo Oldenburger in het interview met Buijs. “Laat ik daar één ding over zeggen: mijn team was slecht, maar deze man… Wauw”, begint Buijs.

“Gewoon zijn hele presentatie, z’n houding. We staan erover te praten, en ik krijg gewoon kippenvel. Echt. En ik ben ook af en toe niet goed, en dan mogen ze wat zeggen en ook een keer een kaart geven. Maar die houding… Ik krijg gewoon echt kippenvel over m’n hele lichaam.”

“En dit doet niet alleen wat met mij. Er zitten er nog heel veel in die kleedkamer. Wij gaan ook wel eens te ver, en dan mag dat gecorrigeerd worden. Maar het gaat om de presentatie en de houding, en daar zit in de scheidsrechterswereld wel een heel groot verschil in”, besluit Buijs.

Fortuna staat door dit resultaat op plek negen in de Eredivisie. Sparta klimt door de zege naar plaats veertien, en heeft nu vier punten meer dan nummer zestien Willem II.