Danny Buijs botst hard met gefrustreerde speler: ‘Tijd om zelf in de spiegel te kijken’

Alen Halilovic was tijdens AZ - Fortuna Sittard (1-0) niet te spreken over zijn wissel. De Kroaat werd na ruim een uur van het veld gehaald door trainer Danny Buijs, die zich na afloop van de wedstrijd in een interview bij ESPN richt tot het gefrustreerde gedrag van zijn pupil.

De Limburgers konden zondag in Alkmaar nauwelijks een vuist maken en dat resulteerde in minuut 64 tot een wissel van Halilovic. De linkspoot verliet zichtbaar gepikeerd het veld, waarbij er niet eens een handje richting Buijs vanaf kon.

Vervolgens schopte Halilovic nog wat materiaal omver, om zijn frustratie nog wat extra kracht bij te zetten. Buijs reageert na afloop op het gedrag van Halilovic, die volgens zijn trainer eerst naar zichzelf zal moeten kijken.

“Hij mag wel gefrustreerd zijn, maar dat is hij elke keer”, begint Buijs. “Ik heb hem net ook gezegd dat hij een keer in de spiegel moet gaan kijken. Als jij er elke week twee inschiet, is de kans heel klein dat ik je eruit haal.”

Het laatste doelpunt van Halilovic voor Fortuna Sittard dateert alweer van 16 augustus vorig jaar, toen hij trefzeker was tegen Almere City FC. Dit kalenderjaar lukte het Halilovic zelfs nog niet om een assist te geven.

“Natuurlijk mag je een keer slecht spelen”, vervolgt Buijs. “Je mag ook een keer boos zijn of teleurgesteld, daar heb ik allemaal geen moeite mee. Ik kan het uitleggen en misschien is hij het er niet mee eens, dat mag ook.”

“Maar als je het elke keer onterecht vindt als je gewisseld wordt, dan wordt het tijd om ook wel eens een keer naar jezelf te kijken”, is het advies van Buijs voor de tienvoudig Kroatisch international.