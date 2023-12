Dani de Wit kookt vanwege reserverol en wijst naar goedkoop excuus Jansen

Maandag, 4 december 2023 om 10:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:34

Dani de Wit zit in zijn maag met zijn huidige status binnen de selectie van AZ. De aanvallende middenvelder baalt stevig van zijn reserverol en blijkt ook nog eens flink gedaald in de pikorde.

De Wit werd een week geleden door trainer Pascal Jansen bij zich geroepen, waarna hij de mededeling kreeg dat Sven Mijnans in het thuisduel met FC Volendam (3-0 winst) de voorkeur op de nummer 10-positie kreeg. De Wit werd door zijn trainer een gebrek aan creativiteit verweten, maar zag zijn reserverol naar eigen zeggen totaal niet aankomen.

Waar hij tegen Volendam negentig minuten op de bank bleef, moest hij hierna in de gewonnen Conference League-wedstrijd tegen Zrinjski Mostar (1-0) en het thuisduel met FC Utrecht genoegen nemen met invalbeurten. “Het doet me veel. Dat mag je best weten”, zegt hij tegenover De Telegraaf.

Jansen besloot tegen Volendam na een reeks van vijf wedstrijden zonder zege in te grijpen. “We kenden natuurlijk een mindere periode, waarin we ook een paar lastige duels speelden: tweemaal tegen Aston Villa én Feyenoord-uit", geeft De Wit aan. “We speelden in die reeks als team, en dat wil ik benadrukken, niet onze beste wedstrijden. Maar dat uitgerekend ik dan word geslachtofferd, vind ik jammer. Maar dat is de keuze van de trainer.”

Het doet De Wit pijn dat hij nog verder in de pikorde is gezakt, want nadat Mijnans tegen Volendam geblesseerd uitviel was het niet hij, maar Djordje Mihailovic die als zijn vervanger het veld in werd gestuurd. “Ik zat natuurlijk naar de trainer te kijken wat er ging gebeuren. Dacht: nu kan ik me weer laten zien, mezelf terugvechten in de ploeg. Alleen, niet ik, maar Djordje werd erin gegooid. In één klap was ik op mijn positie gedegradeerd van eerste tot derde keus", vertelt De Wit.

De nummer 10 vindt het onterecht en heeft veel moeite met zijn reserverol. “Nog wel het meeste dat ik Mijnans niet mocht vervangen tegen Volendam. Ik bedoel: ik dacht toch wel dat ik hoger in de pikorde stond. Maar blijkbaar niet en dat vind ik lastig.”

De Wit vindt het bovendien een goedkoop excuus dat zijn trainer hem een gebrek aan creativiteit verwijt. “Daar heb ik ook mijn mening over. Dan wordt het daar op gegooid. Ik bedoel, ik ben al 4,5 jaar niet de meest creatieve speler, maar ik heb wel andere kwaliteiten. Zeg dan nog liever: ik kies voor iemand anders. Punt.”

De Wits contract loopt na dit seizoen bij AZ af. Over een mogelijke verlenging van zijn verbintenis hoeft hij nu niet te spreken. “Als ik tweede of derde keus blijf, dan moet ik gaan nadenken wat ik moet gaan doen. Ik vind het gewoon heel erg jammer. Ik had op veel meer krediet gerekend, voor alles wat ik de laatste jaren voor AZ heb betekend.”