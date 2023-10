Dallinga lijkt eindelijk los en verschijnt voor 3e keer op rij in statistieken

Thijs Dallinga heeft na zeven speelronden eindelijk zijn eerste competitiegoal van het seizoen te pakken. De Toulouse-spits verzorgde zondag de 2-0 in het thuisduel met FC Metz. Het was de derde keer op rij dat Dallinga in de statistieken belandde: afgelopen twee wedstrijden was hij minimaal goed voor een goal of een assist.

De bal wilde er begin dit seizoen maar niet in bij Dallinga. Afgelopen week kwam daar in de Europa League een einde aan. Dallinga verzorgde de enige Franse treffer in het treffen met Union Sint-Gillis (1-1) en drie dagen later noteerde hij een assist tegen RC Lens in de competitie (2-1 verlies). Nu lijkt de Groninger helemaal los.

Als een duveltje uit een doosje reageerde Dallinga in minuut 43 op een voorzet van Mikkel Desler. Daarvoor had Niklas Schmidt de openingstreffer al verzorgd. Uiteindelijk tilde Frank Magri de marge nog naar drie. Toulouse, waar naast Dallinga ook Stijn Spierings aan de aftrap verscheen, stijgt daardoor in één klap van de zestiende naar de achtste plaats. Zakaria Aboukhlal, de andere Toulouse-speler met Eredivisie-ervaring, ontbrak wegens zwaar blessureleed.

Toulouse - FC Metz 3-0

31' 1-0 Niklas Schmidt (assist: Aron D√łnnum)

43' 2-0 Thijs Dallinga (assist: Mikkel Desler)

82' 3-0 Frank Magri (assist: Mamady Bangré)