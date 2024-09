Daley Blind levert prachtassist bij Girona, maar dreigt Champions League-duel met Feyenoord te moeten missen

Girona heeft bepaald geen perfecte generale repetitie gekend in aanloop naar het Champions League-duel met Feyenoord aankomende woensdag. Op bezoek bij Celta Vigo kwam de ploeg van Míchel - ondanks een prachtassist van Daley Blind - niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Bijzonderheden:

Girona, met Blind en Arnaut Danjuma in de basis, deed zichzelf in de eerste helft tekort met slechts een 0-1 voorsprong. De nummer twee van afgelopen seizoen verspeelde de nodige kansen, maar ging dus wel rusten als de winnende ploeg.

Daarbij was een cruciale rol weggelegd voor Blind. De voormalig speler van onder meer FC Groningen en Ajax verstuurde met zijn linkerpoot een uitstekende voorzet, die bij de tweede paal knap werd binnengeknikt door Yangel Herrera.

De tweede helft zal Blind minder heuglijk bijblijven. Nadat de Oranje-international Herrera inspeelde, greep hij meteen met een van pijn vertrokken gezicht naar zijn kuit. Hij werd onmiddellijk gewisseld door zijn trainer.

Zo dreigt Blind het Champions League-affiche met Feyenoord te missen. Donny van de Beek viel kort na rust in voor de eveneens geblesseerd uitgevallen Oriol Romeu. Hij zag lijdzaam toe hoe Celta de Vigo in de slotfase de gelijkmaker op het scorebord zette.

De Spaanse clubicoon, die zijn 501ste wedstrijd voor Celta speelde, maakte in minuut 81 gelijk. Na een piekfijne aanval over meerdere schijven schoof de spits de bal keurig in de linkeronderhoek: 1-1.