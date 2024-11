Dagen Juric lijken geteld na nieuwe nederlaag AS Roma; Kean maakt hattrick voor Fiorentina

Het toch al dramatische seizoen van AS Roma heeft zondagmiddag een passend vervolg gekregen. In eigen huis verloren de Romeinen met 2-3 van Bologna, waardoor de ploeg van trainer Ivan Juric slechts vier punten boven de streep staat op plek 12, vier plaatsen lager dan Bologna. Fiorentina kent daarentegen een geweldig seizoen en staat na de 3-1 zege op Hellas Verona in punten gelijk met koploper Napoli en nummer twee Inter.

AS Roma - Bologna 2-3

Het loopt na het ontslag van clubicoon Daniele De Rossi en de aanstelling van Juric bepaald niet beter bij Roma, dat slechts drie van zijn twaalf Serie A-wedstrijden dit seizoen wist te winnen. Zondag ging het opnieuw fout en dat begon bij de openingstreffer van Santiago Castro, die de ruimte kreeg om van dichtbij binnen te schieten.

Na ruim een uur spelen maakte Stephan El Shaarawy gelijk, nadat hij de bal op een presenteerblaadje kreeg van Bologna-goalie Lukasz Skorupski. De gelijke stand bleef drie minuten op het scorebord staan. Riccardo Orsolini profiteerde van slecht uitverdedigen en zag zijn aangeraakte schot achter Mile Svilar belanden: 1-2.

Voormalig AZ'er Jesper Karlsson tilde de marge naar twee, door optimaal te profiteren van de ruimte die de Roma-verdediging achterliet. El Shaarawy maakte nog wel de 2-3, maar een resultaat zat er niet meer in voor Roma. Het is nu de grote vraag of Juric zijn baan behoudt.

Fiorentina - Hellas Verona 3-1

In tegenstelling tot Roma doet Fiorentina het uitstekend. La Viola boekte zondag zijn zesde zege op rij en lijkt zich langzaam maar zeker te ontwikkelen tot titelkandidaat, al zullen ze daar in Florence en omgeving nog niet aan willen denken. Moise Kean was met een hattrick zonder twijfel de man van de wedstrijd.

De Italiaans international opende de score al vroeg, door na een heerlijk passje van Lucas Beltrán af te ronden. Na de gelijkmaker van Suat Serdar, die de bovenhoek vond met een streep achter de kansloze David de Gea, maakte Kean zijn tweede. De spits was het eindstation van een lage hoekschop van Yacine Adli.

In blessuretijd completeerde Kean zijn hattrick. De aanvaller ontsnapte aan de verdediging van Hellas en maakte er na een counteraanval 3-1 van.