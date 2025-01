'Cyriel Dessers kan dankzij Eredivisie-spits in topcompetitie aan de slag'

CD Leganés ziet in Cyriel Dessers een geschikte vervanger voor de vertrokken Sébastien Haller. Volgens journalist Matteo Moretto van Relevo heeft de Spaanse club zich gemeld bij Rangers om de dertigjarige spits over te nemen.

Dessers moet in Estadio Municipal de Butarque de opvolger worden van leeftijdsgenoot Haller. Laatstgenoemde speelde als contractspeler van Borussia Dortmund een half jaar op huurbasis in LaLiga, maar koos onlangs voor een romantische terugkeer naar FC Utrecht.

Volgens Moretto heeft Leganés inmiddels geïnformeerd bij de clubleiding van Rangers. In Glasgow ligt Dessers nog tot medio 2027 vast en volgens Transfermarkt is hij 4 miljoen euro waard.

Het is onduidelijk of Leganés de Belg wil huren of kopen. Bij Rangers raakte Dessers zijn basisplaats in de afgelopen maanden kwijt. Alsnog staat de teller dit seizoen op 12 doelpunten en 4 assists in 31 wedstrijden.

In totaal speelde Dessers al 85 officiële wedstrijden in dienst van Rangers, waarin hij goed was voor 34 doelpunten en 13 assists. In de zomer van 2023 betaalde de Schotse topclub zo'n 5 miljoen euro aan Cremonese voor zijn handtekening.

Mocht Dessers daadwerkelijk de vervanger van Haller worden, dan wordt het niet lastig om hem te doen vergeten. De spits van Utrecht wist in negen officiële wedstrijden namens Leganés niet te overtuigen.

Dessers heeft overigens al ervaring met het opvolgen van Haller. In de zomer van 2017 pikte Utrecht hem voor 350.000 euro op bij NAC Breda, vlak nadat de Ivoriaan voor 12 miljoen euro verkocht was aan Eintracht Frankfurt.