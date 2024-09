Curaçao rekent op dramatisch veld wél overtuigend af met Sint-Maarten

Curaçao heeft de tweede wedstrijd in de Nations League wél in winst omgezet. Sint-Maarten werd op een dramatisch veld met 4-0 verslagen dankij treffers van de broertjes Juninho en Leandro Bacuna, Gervane Kasteneer en Joshua Zimmerman.

De ploeg van bondscoach Dick Advocaat kende een valse start in de Nations League. Drie dagen geleden werd er nog met 2-1 verloren van Saint Lucia, de nummer 168 op de wereldranglijst.

Curaçao kende tegen Sint-Maarten een veel betere start, al was het veld op sommige delen nauwelijks bespeelbaar. Het duel werd afgewerkt in Granada, echter groeide er op bepaalde delen helemaal geen gras.

De ban werd al na tien minuten geopend door Juninho Bacuna. De voormalig speler van FC Groningen werd aangespeeld door Jearl Margaritha en schoot in de korte hoek raak: 1-0. Luttele minuten later wist Kastaneer de marge te verdubbelen.

Een terugspeelbal op de keeper van Sint-Maarten strandde op het erbarmelijke veld, waarna de aanvaller door kon op de doelman. Kastaneer stuitte in eerste instantie nog op de sluitpost van Sint-Maarten, maar kopte in de rebound alsnog raak: 2-0.

Juninho Bacuna was voor rust nog dicht bij de 3-0, al zag hij zijn inzet op de paal belanden. Vroeg in het tweede bedrijf trof zijn broertje Leandro wel doel. Met een verdekt schot vond hij de korte hoek. Het slotakkoord was vervolgens voor Zimmerman, die bij de tweede paal raak kopte: 4-0.