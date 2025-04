Crowdfundingsactie voor muurschildering van Leo Beenhakker gelanceerd

Onlangs verloor de voetbalwereld een ware legende: Leo Beenhakker overleed op 82-jarige leeftijd. Om de naam van ‘Don Leo’ voor altijd te laten voortleven in zijn geliefde Rotterdam, is een Feyenoord-supporter een crowdfundingsactie gestart op Clubmeister.

Afgelopen week brachten talloze fans een indrukwekkende laatste ode, toen zijn kist langs De Kuip werd gereden. Ook bij Real Madrid – Arsenal werd stilgestaan bij zijn overlijden. Want of hij nou langs de lijn stond bij Oranje of op de bank bij Real Madrid: de flair van Don Leo bleef altijd Rotterdams.

Om zijn leven, passie en bijdrage aan het voetbal te vereeuwigen, wil de initiatiefnemer een muurschildering laten maken in Rotterdam. Net zoals eerder gebeurde voor clubicoon Wim Jansen – een ander voorbeeld van hoe Rotterdamse voetbalhelden een blijvende plek in het straatbeeld krijgen.

De actie is gestart via Clubmeister – een nieuw platform voor en door voetbalsupporters. Fans bedenken het, Clubmeister zet het in beweging. Op het platform kunnen supporters hun ideeën delen om hun club of stad mooier, sterker of trotser te maken. Andere fans doneren om dat mogelijk te maken. Zo laat je als achterban samen zien wat er leeft – én stel je de middelen beschikbaar om het ook echt te realiseren.

Wordt het streefbedrag van €10.000 behaald? Dan onderneemt Clubmeister – in samenwerking met de initiatiefnemer – alle benodigde stappen om de muurschildering mogelijk te maken en verzorgt het de financiële afhandeling.

Gaat de actie om welke reden dan ook niet door? Dan krijgen alle donateurs hun geld terug (minus administratiekosten). Geen risico dus – en wél de kans om iets blijvends te realiseren voor het voetbal én voor Don Leo.

Doneren kan hier via Clubmeister.