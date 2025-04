Cristiano Ronaldo vol ongeloof na totale mispeer in blessuretijd en uitschakeling

Al-Nassr is woensdag door Kawasaki Frontale uitgeschakeld in de halve finale van de AFC Champions League. Na een spectaculaire wedstrijd leek Cristiano Ronaldo de Saudi's in blessuretijd naar een gelijkspel en verlenging te schieten, ware het niet dat hij de bal compleet miste: 2-3.

Al-Nassr was de grote favoriet om de finale te halen, maar begon desastreus aan de wedstrijd doordat Tatsuya Ito zijn schitterende volley vanaf randje zestien in de bovenhoek zag belanden: 0-1.

Sadio Mané bracht de wedstrijd weer in evenwicht door na een schijnbeweging fraai via de binnenkant van de paal binnen te knallen. Ito leek vervolgens op weg naar de 1-2, ware het niet dat hij gestuit werd door doelman Bento. Gelukkig voor de Japanners was de rebound een prooi voor Yuto Ozeki: 1-2.

Na rust ging het van kwaad naar erger voor Al-Nassr toen Akihiro Ienaga, na een fraaie dribbel van Erison, binnentikte. Het werd weer spannend na de aansluitingstreffer van Al-Nassr, die op naam kwam van Ayman Yahya. Zijn harde uithaal bleek onhoudbaar.

In de ongeveer tien minuten aan resterende tijd, inclusief blessuretijd, kreeg Ronaldo meerdere kansen. In minuut 96 had de Portugese grootheid gelijk moeten maken toen hij de bal voor het intikken had, maar hij faalde door compleet mis te trappen. Al-Nassr lag eruit en na afloop was Ronaldo vol ongeloof.

Kawasaki speelt de finale van de AFC Champions League op 3 mei tegen het Saudische Al-Ahli, waar onder meer Roberto Firmino, Ivan Toney, Riyad Mahrez en Franck Kessié onder contract staan.