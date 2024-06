Uitblinkende Ronaldo bereikt prachtige mijlpaal en lijkt helemaal klaar voor EK

Cristiano Ronaldo staat op 130 interlandgoals en lijkt klaar voor EURO 2024

Cristiano Ronaldo lijkt helemaal klaar voor het EK in Duitsland. De 39-jarige aanvaller scoorde dinsdagavond twee keer in de vriendschappelijke interland van Portugal tegen Ierland (3-0 winst). Ronaldo staat nu op 130 doelpunten in het shirt van de Portugese nationale ploeg. De vedette van Al-Nassr had daarvoor 207 interlands nodig.

De aanvallende intenties van Portugal werden dinsdagavond al snel duidelijk in het Estádio Municipal de Aveiro. Ronaldo werd voorin geflankeerd door Rafael Leão. Kort daarachter opereerden João Félix en Bruno Fernandes. Het zorgde al na achttien minuten voor de 1-0 van de Europees kampioen van 2016.

João Félix stond in de zestien van Ierland helemaal vrij en liet zich dat buitenkansje niet ontnemen. De aanvaller van FC Barcelona schoot verwoestend raak in de verre hoek. Na een heerlijke aanval, inclusief fraai passje van Ronaldo, had João Félix de 2-0 op zijn schoen. Het was echter doelman Caoimhín Kelleher die redding bracht.

Portugal bleef dominant en had pech dat Ronaldo met een vrije trap de paal trof. 1-0 slechts halverwege voor het team van bondscoach Roberto Martínez, maar daar kwam na rust snel verandering in. Ronaldo werd net binnen de zestien aangespeeld, draaide naar binnen en schoot keihard raak in de verre hoek: 2-0.

Interlanddoelpunt 130 volgde tien minuten later. Diogo Jota was twee Ierse verdedigers te slim af, om vervolgens Ronaldo te bedienen. De sterspeler bedacht zich niet en schoot beheerst raak in de rechterhoek: 3-0. Op dat moment waren João Félix en Leão overigens al gewisseld door Martínez.

Het Ierse was definitief gebroken door de tweede goal van Ronaldo. Portugal probeerde de score in de slotfase verder uit te breiden, maar slaagde daar niet in, ondanks kansen voor onder meer Fernandes en uitblinker Ronaldo.

3-0 RONALDO! ?? Dames en heren, Cristiano Ronaldo is klaar voor het EK ?????????#ZiggoSport #EURO2024 #PORIRL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 11, 2024

Desondanks was er geen reden tot klagen voor Portugal. Ronaldo staat op 130 interlandgoals en de selectie van Martínez lijkt klaar voor EURO 2024. De Portugezen stuiten in de groepsfase op Tsjechië (18 juni), Turkije (22 juni) en Georgië (26 juni).

