Cristiano Ronaldo schiet Portugal met goal 901 naar zege; Modric schittert voor Kroatië

Cristiano Ronaldo heeft Portugal de zege bezorgd. De superster, die eerder deze week voor zijn 900ste treffer tekende, zorgde vlak voor tijd tegen Schotland voor de 2-1 overwinning door van dichtbij binnen te tikken. Een andere legende, Luka Modric, bezorgde Kroatië ondertussen een 1-0 overwinning. Enkele uren voor zijn 39ste verjaardag schoot hij tegen Polen een vrije trap fraai binnen.

Bij Portugal moest Ronaldo genoegen nemen met een reserverol. Bondscoach Roberto Martínez gaf in de punt van de aanval de voorkeur aan Diogo Jota. De aanvaller van Liverpool vormde de voorhoede met Rafael Leão en Pedro Neto. João Palhinha kreeg op het middenveld de kans, waardoor Vitinha op de bank belandde.

Schotland pakte al vroeg en brutaal de leiding in Estádio da Luz. Kenny McLean leverde plantte een vlijmscherpe voorzet op het hoofd van Scott McTominay, die bij de tweede paal vogelvrij binnenkopte: 0-1.

Portugal zocht als vanzelfsprekend de aanval en kwam halverwege de eerste helft meermaals dicht bij de gelijkmaker. Zo zag Leão zijn poging knap gekeerd worden door Angus Gunn, waarna de Schotse goalie enkele minuten later opgelucht ademhaalde dat Jota over schoot.

Portugal zette Schotland met de rug tegen de muur. Andermaal Jota had de Europees kampioen van 2016 op 1-1 kunnen schieten, ware het niet dat Gunn zijn kwaliteiten toonde. Het laatste gevaar voor rust kwam van Leão, die zou hebben gewild dat het doel wat breder was.

Aan het begin van de tweede helft voerde Martínez twee wissels door. Rúben Neves verving Palhinha, terwijl Ronaldo in het veld kwam voor Pedro Neto. Niet Ronaldo, maar Bruno Fernandes zorgde vlak daarna alsnog voor de gelijkmaker. Fernandes schoot hard met links en zag zijn inzet in de verre hoek verdwijnen. Gunn, die uitstekend in de wedstrijd zat, zag er daar niet goed uit.

Schotland kwam beter in de wedstrijd, maar het duurde niet lang voor Portugal het heft weer in handen nam. Het kreeg enorme kansen en Ronaldo was ongelooflijk dicht bij de 2-1, toen zijn kopbal via de binnenkant van de paal geen goal opleverde. Een katachtige reflex van Gunn voorkwam vervolgens dat invaller João Félix alsnog binnen kon koppen. Vlak voor tijd was het alsnog raak, toen Nuno Mendes Ronaldo een haast niet te missen kans bood: 2-1.

Kroatië - Polen 1-0

Bij Kroatië begon Ajacied Josip Sutalo in de basis, evenals de aan Torino verhuurde Borna Sosa en sterspeler Modric. Bij Polen startten onder meer ex-Feyenoorder Sebastian Szymanski en Robert Lewandowski. In de eerste helft had Kroatië het overwicht, maar vielen er weinig grote kansen te noteren.

Vlak na rust liet Polen kreeg Polen zijn eerste serieuze mogelijkheid. Nicola Zalewski schoot met zijn verkeerde rechter door de benen van Sutalo, en zag Dominik Livakovic moeizaam redding brengen. Niet veel later kreeg Kroatië een vrije trap op randje zestien. Modric ontfermde zich over het buitenkansje en schoot het leer met veel gevoel de kruising in: 1-0.

Kroatië bleef drukken en kwam meermaals dicht bij de Poolse goalie Lukasz Skorupski, die goed wegkwam toen Igor Matanovic de lat trof. De 2-0 leek een kwestie van tijd te zijn, maar het was juist Lewandowski die nog het dichtst bij een treffer kwam. De Poolse voetballegende gaf Sutalo een duwtje, mocht doorgaan en roste de bal snoeihard tegen de onderkant van de lat.